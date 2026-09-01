U Valjevu je u toku potraga za dvanaestogodišnjim Ivanom Jevtićem koji je nestao u subotu, a policija poziva građane da jave sve informacije na 192
Apel
NESTAO DEČAK (12) IZ VALJEVA! Ivanu se gubi svaki trag od subote: Ako ga vidite, odmah pozovite policiju! (FOTO)
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Dečak Ivan Jevtić (12) nestao je u subotu, 29. avgusta, u Valjevu.
Porodica i nadležne službe apeluju na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o dečaku da se hitno jave i pomognu u potrazi.
Ivan Jevtić ima 12 godina i nestao je na području Valjeva pod za sada nepoznatim okolnostima. Od subote se roditeljima i prijateljima nije javljao, a policija intenzivno radi na prikupljanju svih informacija i lociranju dečaka.
Pozivaju se svi građani koji su ga videli ili imaju bilo kakva saznanja o njegovom kretanju da odmah pozovu najbližu policijsku stanicu ili besplatan broj policije 192.
Svaka informacija može biti od ključnog značaja za pronalaženje dečaka!
Kurir.rs
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