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Dečak Ivan Jevtić (12) nestao je u subotu, 29. avgusta, u Valjevu. 

Porodica i nadležne službe apeluju na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o dečaku da se hitno jave i pomognu u potrazi.

Ivan Jevtić ima 12 godina i nestao je na području Valjeva pod za sada nepoznatim okolnostima. Od subote se roditeljima i prijateljima nije javljao, a policija intenzivno radi na prikupljanju svih informacija i lociranju dečaka.

Pozivaju se svi građani koji su ga videli ili imaju bilo kakva saznanja o njegovom kretanju da odmah pozovu najbližu policijsku stanicu ili besplatan broj policije 192.

Svaka informacija može biti od ključnog značaja za pronalaženje dečaka!

Kurir.rs

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