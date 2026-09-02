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Ono što je do juče stajalo zaboravljeno u fioci, danas je ponovo poželjan modni detalj. Male digitalne kamere vraćaju se u ruke mladih, a potražnja je tolika da su pojedini u njihovom iznajmljivanju prepoznali i poslovnu priliku.

Mnogi imaju tu jednu drugaricu koja, ako ne postavi sliku na Instagram stori, kao da kafu nije ni popila. Od slikanja mobilnim telefonom, sada je mnogo popularnije slikanje malom kamerom. To je dobro za one koji vole lepe fotografije, ali i za one koji se bave iznajmljivanjem ovakvih foto-aparata, poput Teodore Pavlocić.

- Ideja se stvorila zbog ljubavi koju ja imam prema slikanju i želju da kamericu koju ja imam konkretno za sebe. Kada sam odlučila da je kupim, videla sam kakva je potražnja na tržištu za ovom kamericom, koja se više ne proizvodi, pomislila sam da bi to bio odličan posao. A i zašto bi neke devojke kupovale kameru ako im treba na primer samo dva puta godišnje za neko putovanje - objašnjava Teodora kako je došla na ideju da iznajmljuje fotoaparate.

Foto: Zoran Obradovic / Alamy / Profimedia

Putovanje je samo jedan od razloga za iznajmljivanje kamere. Ima ih još: devojačke večeri, mature, rođendani, pa i odlasci na kafu u nekom lepom ambijentu. Kamere iznaljuju sve generacije, od tri do 103 godine.

- Iskreno, meni je najinteresantije bilo kada je dečko jedan iznajmio kamericu da islika kada je zaprosio svoju devojku. Onda je jedna devojka iznajmila kameru kada je sa drugaricama krenula na more... - navodi Teodora.

Sada kada pratimo trendove, vratili smo se starim aparatima, kojima smo nekad beležili samo događaje pored jelke sa Deda Mrazom, rođendanske proslave. Sada biramo da li ćemo fotografije prebaciti u računar, mobilni telefon, ili ćemo ih, kao nekada, izraditi i staviti na police. Što se sve češće dešava.

- Što se tiče samih kamera i foto-aparata, i pre toga smo imali različite proizvode, čak i mobilne telefone koji su kopirali neke stare telefone, tako da su to u stvari sve trendpovi koje nameće tržište. Nameće određeni brend u borbi za što većim profitom - napominje sociolog Jelena Radović.

Kako stručnjaci kažu, proizvođači "recikliraju" stare kamere i unapređuju i uz dobar marketing prave novi trend, što je slučaj sa ovim aparatima. Bilo da je stara moda ili trend – uspomene se ne brišu.