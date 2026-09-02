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Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (MKSR) u Hagu ni posle šest dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Sheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić.

On je za ''Politiku'' rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca koju je naložila predsednica Mehanizma Grasiela Pati Santana.

Predsednica Mehanizma Grasijela Pati Santana naložila je istragu o okolnostima Mladićeve smrti, a postupak vodi sudija Ijan Bonomi, kojem su stavljena na raspolaganje sva dokumenta o nekadašnjem komandantu VRS, uključujući i ona označena kao poverljiva. Kako je ranije izjavio predsednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević, reč je o standardnoj proceduri koja se sprovodi nakon smrti pritvorenika ili osuđenika, u skladu sa pravilima Mehanizma o postupku i dokazima, pravilima koja uređuju postupanje sa zatvorenicima u slučaju smrti, kao i holandskim zakonima.

Istraga podrazumeva uzimanje izjava od osoba koje su zatekle preminulog, kao i utvrđivanje kada su ga poslednji put videle, a takve izjave se najčešće uzimaju od bolničara, stražara ili drugih osoba koje su se nalazile u njegovom neposrednom okruženju. Obavezno se obavljaju obdukcija i toksikološka analiza, nakon čega se utvrđuju tačan uzrok i vreme smrti. Po završetku svih analiza izdaje se takozvana međunarodna, odnosno internacionalna umrlica, dokument kojim se potvrđuje gde, kada i pod kojim okolnostima je lice preminulo i koji je, između ostalog, potreban za dobijanje dozvole holandskih vlasti za transport posmrtnih ostataka u zemlju u kojoj će biti obavljena sahrana. General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, u 84. godini.

1/9 Vidi galeriju Ratko Mladić Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia, Peter Dejong / AFP / Profimedia, Profimedia

Budući da porodica ni šest dana nakon smrti generala Ratka Mladića nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo telo, dok istraga o okolnostima njegove smrti još traje, dodatna pitanja otvara i činjenica da mu je pred kraj života promenjena terapija. Njegov sin Darko Mladić ranije je naveo da nije znao koje je lekove njegov otac uzimao, kao i da mu se zdravstveno stanje pred smrt rapidno pogoršavalo. Zbog svega toga nameće se pitanje zbog čega istraga toliko traje i šta se u međuvremenu utvrđuje, ali i da li u Hagu postoje informacije koje javnost i porodica još nisu dobili.