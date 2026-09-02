Slušaj vest

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (MKSR) u Hagu ni posle šest dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Sheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić.

On je za ''Politiku'' rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca koju je naložila predsednica Mehanizma Grasiela Pati Santana.

Predsednica Mehanizma Grasijela Pati Santana naložila je istragu o okolnostima Mladićeve smrti, a postupak vodi sudija Ijan Bonomi, kojem su stavljena na raspolaganje sva dokumenta o nekadašnjem komandantu VRS, uključujući i ona označena kao poverljiva. Kako je ranije izjavio predsednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević, reč je o standardnoj proceduri koja se sprovodi nakon smrti pritvorenika ili osuđenika, u skladu sa pravilima Mehanizma o postupku i dokazima, pravilima koja uređuju postupanje sa zatvorenicima u slučaju smrti, kao i holandskim zakonima.

Istraga podrazumeva uzimanje izjava od osoba koje su zatekle preminulog, kao i utvrđivanje kada su ga poslednji put videle, a takve izjave se najčešće uzimaju od bolničara, stražara ili drugih osoba koje su se nalazile u njegovom neposrednom okruženju. Obavezno se obavljaju obdukcija i toksikološka analiza, nakon čega se utvrđuju tačan uzrok i vreme smrti. Po završetku svih analiza izdaje se takozvana međunarodna, odnosno internacionalna umrlica, dokument kojim se potvrđuje gde, kada i pod kojim okolnostima je lice preminulo i koji je, između ostalog, potreban za dobijanje dozvole holandskih vlasti za transport posmrtnih ostataka u zemlju u kojoj će biti obavljena sahrana. General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu, u 84. godini.

Ratko Mladić Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia, Peter Dejong / AFP / Profimedia, Profimedia

Budući da porodica ni šest dana nakon smrti generala Ratka Mladića nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo telo, dok istraga o okolnostima njegove smrti još traje, dodatna pitanja otvara i činjenica da mu je pred kraj života promenjena terapija. Njegov sin Darko Mladić ranije je naveo da nije znao koje je lekove njegov otac uzimao, kao i da mu se zdravstveno stanje pred smrt rapidno pogoršavalo. Zbog svega toga nameće se pitanje zbog čega istraga toliko traje i šta se u međuvremenu utvrđuje, ali i da li u Hagu postoje informacije koje javnost i porodica još nisu dobili.

Kurir.rs/Politika

Ne propustiteDruštvoLEPA RUSKINJA PISALA MLADIĆU, ON IZ HAGA ODGOVORIO NA 30 STRANA: Marijana otkrila šta je general poručio! "Nije se žalio, bistar um... DALA SAM MU OBEĆANJE"
Ratko Mladić Marijana Naumova
Crna GoraSRAMAN POTEZ CRNOGORSKOG NVO SEKTORA! Podnete krivične prijave protiv mitropolita Metodija i Milana Kneževića zbog Ratka Mladića!
mladic.jpg
Društvo"OŠTRO ME POGLEDAO I POSTAVIO MI SAMO JEDNO PITANJE" Evo kako je žena generala Ratka Mladića branila svog muža u Hagu
ratko-mladic-bosiljka-mladic.jpg
DruštvoGENERAL IZDAO HITNO NAREĐENJE, ARKAN JE TADA SHVATIO ŠTA SE DEŠAVA: Godinama su kolale JEZIVE PRIČE o odnosu Ratka Mladića i Željka Ražnatovića, a ovo je istina
Ratko Mladić Željko Ražnatović Arkan