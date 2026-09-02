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MUP Severne Makedonije pustio je u rad aplikaciju "Bezbedan grad" i detaljno objasnio kako strani državljani mogu da provere da li imaju evidentirane saobraćajne prekršaje u ovoj zemlji i da kazne plate elektronskim putem. Sistem je aktivan još od 1. februara 2026. godine za domaće vozače, ali je na graničnom prelazu Tabanovce, između Severne Makedonije i Srbije, od 19. avgusta zvanično počeo sa radom i očekuje se da se u narednom periodu da se proširi i na ostale granične prelaze.

Aplikacija omogućava vozačima iz inostranstva da direktno dobiju informacije o svojim prekršajima, vide izdate naloge za plaćanje i izmire kaznu online i na taj način izbegnu čekanja na granici, a što je bio slučaj krajem avgusta, kada su ogromne kolone vozila paralisale granični prelaz Tabanovci.

Kako funkcioniše aplikacija

Kako je saopštilo MUP Severne Makedonije, prilikom logovanja na sajt aplikacije https://safecountry.mvr.gov.mk/login potrebno je da:

vozač fotografiše ili skenira svoj pasoš

unese registarski broj vozila koji je koristio u Severnoj Makedoniji

Kada stignete na granični prelaz, sistem vas već vodi kao izmirenog platišu i prolazite bez ulaska u posebne redove za naplatu.

Plaćanje na licu mesta

Foto: Shutterstock

U slučaju da uvid i plaćanje ne obavite putem aplikacije, to možete da učinite i na samom graničnom prelazu - onlajn plaćanjem na licu mesta. Dakle, ako kazna postoji, plaćate je elektronski, platnom karticom u svega par klikova.

Imajte u vidu, da carinici Severne Makedonije ne primaju gotovinu.

Kazna se plaća direktno na POS terminalu na samom šalteru, otkrili su ranije Srbi sa lica mesta.

Podsetimo, sistem automatskog evidentiranja saobraćajnih prekršaja u ovoj zemlji počeo je da se primenjuje još 1. februara ove godine za domaće vozače. Sistem koji se oslanja na stotine automatskih kamera sa prepoznavanjem registarskih tablica (ANPR), od 19. avgusta primenjuje se i na strane prekršioce za volanom, što važi i za Srbe koji tranzitiraju kroz Severnu Makedoniju.

Prilikom očitavanja registarskih tablica na samoj granici, sistem "Safe City" ("Bezbedan grad") u milisekundi proverava bazu i signalizira policiji ukoliko je vozač napravio neki od prekršaja tokom prethodnih meseci ili samog tranzita.

Vlasti u Skoplju su najavile da će, sem na graničnom prelazu Tabanovce, naplatu kazni sprovoditi i na ostalim prelazima, u narednom periodu.

Inače, sistem "Bezbedan grad" u Severnoj Makedoniji postoji od početka februara u Skoplju, Kumanovu, Tetovu, kao i na saobraćajnim koridorima 8 i 10.

Kamere tog sistema detektuju četiri tipična saobraćajna prekršaja:

nepropisno parkiranje

vožnja većom brzinom od propisane

prolazak kroz crveno svjetlo i

korišćenje vozila kojem je istekla registracija. Trenutno najaktivnije zone i lokacije kamera

Kako prenosi platforma Nikana.gr, trenutno najaktivnije zone su:

Koridor 10: Ulaz iz Srbije (Kumanovo) i deonice ka Đevđeliji.

Skoplje (skoro svaka veća raskrsnica),

Tetovo i Kumanovo

Koridor 8: Put ka Ohridu - je u probnoj fazi.

Na putu Preševo - Evzoni - kamere su:

posle prve naplatne rampe,

pred isključenje za Skoplje,

pred poznatog mesta za pauzu "Bastion Plaza fast food",

nakon 5 km od "Bastion Plaza fast food",

na nadvožnjaku posle isključenja za Veles,

odmah po izlasku iz tunela, posle četvrte naplatne stanice,

na mostovima (nadvožnjaku) kod poslednje naplatne rampe.

Kako se kreću kazne

Iznosi kazne koja će vas eventualno sačekati na izlasku iz ove zemlje zavise od vrste prekršaja, a kreću se u rasponu od nekoliko desetina do nekoliko stotina evra.

Za prekoračenje brzine: do 30 km/h preko dozvoljene brzine - 20 evra

od 30 do 50 km/h preko dozvoljene brzine - 50 evra

od 50 do 70 km/h preko dozvoljene brzine – 300 evra uz zabranu upravljanja vozilom od 3 do 12 meseci

Što se tiče ostalih kazni za prekršaje koje su detektovale kamere, prolazak kroz crveno svetlo kažnjava se sa 250 evra, a uz to može biti izrečena i zabrana upravljanja vozilom od tri do 12 meseci.

Za vozilo sa isteklom registracijom propisana je kazna od 100 evra za vozača, odnosno, 250 evra za vlasnika, ako vlasnik nije isto lice kao vozač.

Za nepropisno parkiranje predviđena je kazna od 30 evra za zaustavljanja na raskrsnici ili trotoaru, od 45 evra za parkiranje na zelenoj površini i od 50 evra za zauzimanje mesta namenjenog osobama sa invaliditetom.