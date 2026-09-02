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Ekstremne letnje žege i suša ubrzale su berbu grožđa u severnom Banatu za čak dve nedelje. Zahvaljujući višegodišnjim ulaganjima u bušenje bunara i sisteme za navodnjavanje, u Poljoprivrednom gazdinstvu "Stepanov" u Iđošu, kod Kikinde, traži se gajba više, a kvalitet roda je iznad proseka.

Poslepodne je u Iđošu, malom selu kod Kikinde, a u vinogradima porodice Stepanov radno je već satima. Zbog suše koja je obeležila ovo leto, berba ranih sorti ovde je dosta poranila. Međutim, dok većina vinogradara sa zebnjom prebrojava štete od tropskih talasa, kod Stepanovih je slika sasvim drugačija - grozdovi su slatki i izuzetno zdravi.

- Mi smo započeli berbu belog burgundca kao i svake godine, to je prvo grožđe koje dospeva u našim vinogradima. Započeli smo berbu u našem novom i mladom vinogradu, tako da je ovo devičanska berba, što znači da već sutra nastavljamo berbu belog burgundca i čekamo dalje grođže koje dospeva iz našeg sortimenta - kaže Jelena Stepanov, iz Iđoša.

Iako je grožđe koje je preteklo u ataru ostalo zdravo i sa izuzetno visokim sadržajem šećera, surov bilans vremenskih neprilika u većini vinograda najviše se odrazio na samu količinu roda i procenat soka u zrnima.

Foto: Kurir/T. S.

Zahvaljujući Udruženju vinara i vinogradara Šasla u Iđošu, ovo selo se već godinama nalazi na vinskoj mapi naše zemlje. Imaju oko 60 članova koji na desetak hektara gaje vinograde. Na teritoriji grada Kikinde pod vinogradima je između 25 i 30 hektara i zaista raduje činjenica da se svake godine uvećavaju plantaže pod ovom kulturom.

Primer gazdinstva Stepanov jasno pokazuje da protiv klimatskih promena i sve surovijih leta postoji lek, ali on zahteva planiranje, znanje i znatna materijalna ulaganja.

- Što se tiče rodnosti, bujnosti i kvaliteta grožđa zaista je dobro i bez obzira na to što je sušna godina, sa mogućnostima koje imamo, a to je da zalivamo vinograde, mi smo ostvarili zaista odlične rezultate u našim vinogadima - ističe Jelena Stepanov.

Bez obzira na sve, u iđoškim podrumima veruju da će trud i moderna tehnologija ipak sačuvati ono najbolje što je priroda dala.