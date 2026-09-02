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Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju.

Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom.

Komandant Vatrogasno-spasilačke birigade Kraljevo Pero Luković rekao je za RTS da je uspostavljena poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko pet kilometara. Na terenu je oko 25 vatrogasaca sa deset vozila, a pomažu im dobrovoljna vatrogasna društva i radnici "Srbijašuma“.

Ekipe ulaze u usek u kojem se nalazi nagorelo drveće koje se seče, jer bi moglo da doprinese ponovnom širenju požara.

"Nadam se da ćemo veoma brzo lokalizovati i likvidirati požar, ali se sa terena nećemo vraćati dok ne ugasimo svaki dimčić na planini Stolovi“, ističe Luković.

Vatrogasci su gotovo mesec dana angažovani na Stolovima, ali to u tom periodu nije bio jedini požar sa kojim su se borili.

Luković objašnjava da su ekipe organizovale rad tako da 24 sata provode na terenu, naredna 24 sata u vatrogasnoj jedinici, a potom bi trebalo da imaju 24 sata za odmor.

Međutim, zbog velikog broja požara, često nisu uspevali da iskoriste ni vreme predviđeno za odmor.

"Nismo mogli ni ta 24 sata da odmaramo, zato što smo imali mnogo požara“, kaže Luković.

Osim požara na Stolovima, vatrogasci su intervenisali i preko Ibra, u mestu Maglič, kao i na Goču i području Jošaničke Banje.

Na tom području zabeležena su i tri požara izazvana udarom groma. Luković navodi da su svi ti požari ugašeni i da je požar na Stolovima sada jedini na kojem su ekipe još angažovane.

"Samo je ostao ovaj požar, koji se nadam da ćemo veoma brzo lokalizovati, likvidirati i povući se sa terena“, poručuje Luković.

Požar na Stolovima jedan je od najdužih i najtežih sa kojima su se vatrogasci na području Ibarske klisure borili u proteklom periodu, pre svega zbog nepristupačnog terena, visokih temperatura i vetra koji je otežavao gašenje.

Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iza linije odbrane tog područja stoje vatrogasci koji su danima na ivici fizičke iscrpljenosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju.

Kurir.rs/RTS

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