stanje na putevima
AMSS apeluje na vozače da budu oprezni u zonama škola
Slušaj vest
Auto moto savez Srbije (AMSS) vozačima jutros posebno skreće pažnju na dodatni oprez u zonama škola.
U gradskim sredinama se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. ; Povremeno se očekuje i veći broj vozila u tranzitu na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza od jutros nema zadržavanja vozila. ; Kamioni na prelazima Batrovci i Bezdan čekaju oko četiri sata.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši