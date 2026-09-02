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Auto moto savez Srbije (AMSS) vozačima jutros posebno skreće pažnju na dodatni oprez u zonama škola.

U gradskim sredinama se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. ; Povremeno se očekuje i veći broj vozila u tranzitu na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza od jutros nema zadržavanja vozila. ; Kamioni na prelazima Batrovci i Bezdan čekaju oko četiri sata. 

Kurir.rs/Beta

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