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Udruženje za podršku osobama sa autizmom "Maslačak" realizovalo je izlet u Bački Monoštor, u okviru programa "Inkluzivna mreža Srbije - zajedno za autizam", koji podržava Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cilj ove aktivnosti bio je da članovi Udruženja provedu kvalitetan i sadržajan dan van svakodnevnog okruženja, kroz druženje, upoznavanje sa lokalnom tradicijom i običajima, ali i aktivnosti koje podstiču kretanje, zajedništvo i socijalnu uključenost.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Tokom izleta članovi "Maslačka" imali su priliku da posete Pčelarstvo Periškić u Bačkom Monoštoru, gde su se, uz gostoprimstvo Zdenke Mitić, upoznali sa proizvodima od meda, ali i sa načinom proizvodnje meda.

Poseta je bila prilika da se iz neposredne blizine sazna više o pčelarstvu i radu koji stoji iza proizvoda koje svakodnevno koristimo.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nakon toga, usledila je poseta Etno kući "Mali Bodrog", mestu na kojem su članovi Udruženja mogli da zavire u prošlost i upoznaju se sa načinom života u nekim davnim vremenima.

Predmeti i ambijent etno kuće približili su učesnicima izleta deo tradicije i života kakav je nekada bio, a poseta je protekla u prijatnom druženju i razmeni utisaka.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Dan je zaokružen sportskom radionicom na terenu u centru sela. Kroz različite vežbe i poligon, deca i mladi sa autizmom imali su priliku da se aktivno uključe, kreću, vežbaju i, pre svega, dobro zabave.

Sportske aktivnosti bile su još jedna prilika za druženje i zajedničko provođenje vremena, uz mnogo pozitivne energije i osmeha.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ovакvi izleti i radionice imaju poseban značaj jer pružaju mogućnost da deca i mladi sa autizmom učestvuju u različitim aktivnostima u zajednici, upoznaju nova mesta i sadržaje i stvaraju iskustva koja doprinose njihovoj većoj uključenosti u društveni život.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Još jedan zajednički dan tako je protekao u znaku druženja, novih saznanja, kretanja i dobre atmosfere, potvrđujući koliko su ovakve aktivnosti važne za stvaranje inkluzivnog okruženja u kojem svako ima priliku da učestvuje, uči, druži se i uživa.