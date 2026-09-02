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Bivši predsednik Predsedništva SFRJ, nekadašnji jugoslovenski diplomata, učesnik Narodnooslobodilačke borbe i dugogodišnji političar Raif Dizdarević preminuo je jutros u Sarajevu u 100. godini života.

Dizdarević je rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Kao sedamnaestogodišnjak, 1943. godine, priključio se partizanskom pokretu.

Po završetku Drugog svetskog rata i nakon akademije na Visokoj diplomatskoj školi u Moskvi, posvetio se diplomatiji. Kao diplomata SFRJ službovao je u Bugarskoj, Sovjetskom Savezu i Čehoslovačkoj tokom izuzetno napetog perioda Hladnog rata.

Nakon što je od 1978. do 1982. godine obavljao funkciju predsednika Predsedništva SR BiH, Dizdarević prelazi na najviše savezne dužnosti. Savezni sekretar za inostrane poslove bio je od 1984. do 1988. godine.

Bio je i na čelu države - funkciju predsednika Predsedništva SFRJ obavljao je od maja 1988. do maja 1989. godine, upravljajući zemljom u vreme duboke ekonomske krize i rasta nacionalizama, uoči raspada.

Iza njega su ostale knjige „Od smrti Tita do smrti Jugoslavije”, kao i memoari „Vreme koje se pamti”.

Njegov bratanac bio je čuveni pesnik Mak Dizdar.