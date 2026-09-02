Pomozimo malom Konstantinu (8)! Dečak boluje od opasne bolesti mišića, jedina nada je skupo lečenje u inostranstvu!
Mali Konstantin Zdravković ima samo osam godina, a već se suočava sa teškom i progresivnom dijagnozom - Dišenovom mišićnom distrofijom. Ova retka genetska bolest postepeno slabi mišiće i preti da mu oduzme pokretljivost, ali nada i dalje postoji.
Humanitarna fondacija "Budi human - Aleksandar Šapić" prikuplja novčana sredstva za njegovo lečenje.
Podsetimo, Konstantinu je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija (G71.0 Dystrophia musculorum Duchenne), retka genetska bolest koja uzrokuje postepeno slabljenje mišića i gubitak pokretljivosti.
Bolest je otkrivena tokom fizijatrijskog pregleda kada su biohemijskim analizama krvi uočene visoke vrednosti kreatin kinaze. Genetskim testiranjem u inostranoj laboratoriji potvrđena je mutacija gena za distrofiju.
Konstantin se leči na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, gde redovno sprovodi fizikalnu terapiju i kontrole kod neuropedijatra.
Uz primenu kortikosteroidne terapije i fizikalne stimulacije, njegovo stanje se pažljivo prati. Uprkos naporima lekara i roditelja, bolest je progresivna i zahteva primenu savremene genske terapije.
Jedina dostupna terapija koja može zaustaviti napredovanje bolesti je genska terapija Elevidys, koja omogućava razvoj funkcionalnog mikrodistrofina i usporava degeneraciju mišića.
Lečenje se sprovodi na klinici u inostranstvu, traje tri meseca i obuhvata niz specijalizovanih pregleda pre i posle primene leka.
Ukupni troškovi lečenja su visoki zbog čega je potrebna pomoć humanih ljudi u vidu donacija.
Sredstva su potrebna za gensku terapiju, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.
Upiši 2017 i pošalji SMS na 3030
Uplatom na dinarski račun: 160-6000002579984-18
Uplatom na devizni račun: 160-6000002581559-46
IBAN: RS35160600000258155946
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić
prikuplja novčana sredstva za Konstantina Zdravkovića (2018).
Konstantinu je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija (G71.0 Dystrophia musculorum Duchenne), retka genetska bolest koja uzrokuje postepeno slabljenje mišića i gubitak pokretljivosti. Bolest je otkrivena tokom fizijatrijskog pregleda kada su biohemijskim analizama krvi uočene visoke vrednosti kreatin kinaze. Genetskim testiranjem u inostranoj laboratoriji potvrđena je mutacija gena za distrofiju.
Konstantin se leči na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, gde redovno sprovodi fizikalnu terapiju i kontrole kod neuropedijatra. Uz primenu kortikosteroidne terapije i fizikalne stimulacije, njegovo stanje se pažljivo prati. Uprkos naporima lekara i roditelja, bolest je progresivna i zahteva primenu savremene genske terapije.
Jedina dostupna terapija koja može zaustaviti napredovanje bolesti je genska terapija ELEVIDYS, koja omogućava razvoj funkcionalnog mikrodistrofina i usporava degeneraciju mišića. Lečenje se sprovodi na klinici u inostranstvu, traje tri meseca i obuhvata niz specijalizovanih pregleda pre i posle primene leka. Ukupni troškovi lečenja su visoki zbog čega je potrebna pomoć humanih ljudi u vidu donacija.
Sredstva su potrebna za gensku terapiju, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.
Za Konstantinovo ozdravljenje! Budimo humani!