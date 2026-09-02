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Mali Konstantin Zdravković ima samo osam godina, a već se suočava sa teškom i progresivnom dijagnozom - Dišenovom mišićnom distrofijom. Ova retka genetska bolest postepeno slabi mišiće i preti da mu oduzme pokretljivost, ali nada i dalje postoji.

Humanitarna fondacija "Budi human - Aleksandar Šapić" prikuplja novčana sredstva za njegovo lečenje.

Podsetimo, Konstantinu je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija (G71.0 Dystrophia musculorum Duchenne), retka genetska bolest koja uzrokuje postepeno slabljenje mišića i gubitak pokretljivosti.

Bolest je otkrivena tokom fizijatrijskog pregleda kada su biohemijskim analizama krvi uočene visoke vrednosti kreatin kinaze. Genetskim testiranjem u inostranoj laboratoriji potvrđena je mutacija gena za distrofiju.

Konstantin se leči na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, gde redovno sprovodi fizikalnu terapiju i kontrole kod neuropedijatra.

Uz primenu kortikosteroidne terapije i fizikalne stimulacije, njegovo stanje se pažljivo prati. Uprkos naporima lekara i roditelja, bolest je progresivna i zahteva primenu savremene genske terapije.

Foto: Budi Human

Jedina dostupna terapija koja može zaustaviti napredovanje bolesti je genska terapija Elevidys, koja omogućava razvoj funkcionalnog mikrodistrofina i usporava degeneraciju mišića.

Lečenje se sprovodi na klinici u inostranstvu, traje tri meseca i obuhvata niz specijalizovanih pregleda pre i posle primene leka.

Ukupni troškovi lečenja su visoki zbog čega je potrebna pomoć humanih ljudi u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za gensku terapiju, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

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