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Majstor harmonike Miodrag Bajić iz čačanskog sela Trbušani i u devetoj deceniji neumorno svira i popravlja taj instrument. Ovaj čovek za harmoniku kaže da je velika nauka, a da je muzika najeminnetnija umetnost.

- Popravio sam na hiljade harmonika i danas ih radim, dolaze ljudi sa svih strana i donose nekima da popravim, a nekima da sklopim nove harmonike. Mnogo novih harmonika izašlo je ispod mog majstorskog čekića i ona je odmah spremna za start i ako treba za svetsko tržište i svetska takmičenja. Ne odustajem ni od mog posla, ni od mog zanata iako sam zakoračio u 93. godinu - rekao je za RINU Miodrag Bajić majstor harmonike.

Miodrag Bajić i dalje stvara najlepše tonove koje harmonika, omiljeni narodni instrument može da odsvira. Nekadašnji vrsni harmonikaš velike Jugoslavije, nastupao je u elitnim hotelima sa najvećim muzičkim zvezdama tog vremena.

- Mogu da kažem da sam na primer nastupao u najluksuznijim hotelima i restoranima počev od Zehre Deović, Nade Mamule, preko Lepe Lukić, Ane Bekute, pa do naše komšinice Mice "Davorike", poznatije kao Mice Trofrtaljke. Sve te staze sam prošao i sve te muzičke manifestacije, festivale i takmičenja, gde niko nije mogao da zasvira bez velikog kvaliteta i znanja - pojasnio je Bajić.

Foto: RINA

Ovaj veliki poznavalac harmonike i muzike ističe da je važno da svi oni koji sviraju ovaj instrument treba da ga nauče, a Miodrag Bajić poznaje svaki šraf tog instrumenta.

- Mnogi harmonikaši u svetu, i kod nas, čak i oni koji su visoko afirmisani, bave se harmonikom celog života, ali je ne poznaju. Treba je naučiti. To je prava nauka, ja sam napisao i knjigu "Harmonika velika nauka". Ovaj instrument ima 12 intonacija, sve su podjednake na gramatičnim harmonikama sa šest redova. Ja napravim i sklopim harmoniku od sirovog komada i mora da se zna dok se montira kako i kakav zvuk treba da se čuje. To bi bila jedna osnovica za ljude koji se bave harmonikom - obajšnjava majstor harmonike.

Čuveni majstor tvrdi da je kroz njegove ruke prošlo više od osam hiljada harmonika koje je popravio i nanovo sklopio.

- Ja nemam CNC mašinu, sve što stvaram, stvaram i pravim svojim prstima. Prvo sve iscrtam, izbušim rupice i prorezujem posle sa turpijama. Dakle, sve što radim, radim prstima i sa alatom. Inače, imam oko 850 šablona i alatki, koje sam ja napravio u svojoj karijeri za brzo i dobro popravljanje i izradu harmonika, poručuje ovaj muzički virtouz.

Muzika je otkriće veće od svih mudrosti i filozofije, a kako naš majstor dugmetare voli da kaže "Harmonika je velika nauka i treba joj spoznati dušu".