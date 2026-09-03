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Veljko Milković doneo je još jedno veliko međunarodno priznanje Srbiji – novosadski istraživač i inovator osvojio je glavnu nagradu "Grand Prize" na međunarodnom takmičenju pronalazaka i inovacija "Innovation Week Awards" u Singapuru.

Milkovićev dvostepeni mehanički oscilator izdvojio se među više stotina prijavljenih ideja, u konkurenciji univerzitetskih timova i istraživačkih kompanija iz celog sveta. Žiri je inovaciju ocenio kao najbolju prema kriterijumima originalnosti, korisnosti, izvodljivosti, uticaja i kreativnog potencijala.

Reč je o mehanizmu koji je prvi put patentiran 1999. godine, a koji kombinuje pogonsko klatno i polugu. Njihova međusobna interakcija, prema opisu pronalaska, omogućava nove mehaničke efekte i povećava raspoloživu energiju za obavljanje korisnog rada. Milkovićev oscilatorni sistem godinama privlači pažnju naučnika i inženjera širom sveta, a na njegovim principima objavljeno je više od stotinu nezavisnih naučnih publikacija i odbranjen veliki broj diplomskih, master i doktorskih radova.

- Ovo je najbolji rezultat od početka godine - navode iz Istraživačko-razvojnog centra Veljko Milković.

Milković je rođen 1949. godine u Subotici, dok od 1952. živi u Novom Sadu, gde se školovao i studirao istoriju. Pored istraživanja mehaničkih oscilacija i primene sistema klatno-poluga, poznat je i po radu na ekološkim inovacijama, posebno konceptu samogrejne eko-kuće, kao i po istraživanju podzemnog sveta Petrovaradinske tvrđave.

Tokom karijere ostvario je oko 120 pronalazaka i ima oko 30 priznatih patenata, od kojih su neki u primeni već više decenija. Autor je 18 naučno-popularnih publikacija i dobitnik brojnih priznanja u zemlji i inostranstvu, a bavi se i istorijom pronalazaka i naučnih otkrića.