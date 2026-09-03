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U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 30 do 33. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije prolazna umerena oblačnost, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Narednih dana zadržava se pretežno sunčano i toplo. U subotu u drugom delu dana (05.09.) u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša, u sredu (09.09.) na jugozapadu i jugu, a u četvrtak (10.09.) i u ostalim krajevima i pljuskovi sa grmljavinom - najavio je RHMZ i upozorio da se i dalje uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Novi toplotni talas od subote za Kurir je najavio i Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

vožnja na visokim teperaturama, put i termometar
Vozači tokom velikih vrućina sporije reaguju, teže procenjuju situacije u saobraćaju i brže se zamaraju Foto: Shutterstock

- Maksimalne vrednosti od subote će se kretati između 33 i 38 stepeni.Ovaj toplotni talas će najverovatnije potrajati četiri do pet dana - od 5. septembra pa sve do kraja prve dekade meseca. Nakon dan ili dva ekstremne vrućine moglo bi doći do blagog osveženja, odnosno kratkotrajnog prekida ovog vrelog talasa. U periodu otopljenja, od 5. do 10. septembra, u većim gradovima ponovo treba očekivati tropske noći s temperaturama iznad 20 stepeni - kazao je Ristić i dodao da će tokom druge dekade septembra temperature postepeno početi da opadaju.

- Ipak, i u ovom periodu možemo očekivati tropske dane, ali sa nešto nižim temperaturama koje će se kretati između 30 i 35 stepeni.

Biometeorološka prognoza

- Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.

Zahlađenje s dolaskom kalendarske jeseni

kiša Čačak
Foto: Alex Linch/Shutterstock, RINA

Ristić najavljuje da pojedini modeli ukazuju na to da bi se osetnija promena vremena mogla dogoditi već sredinom meseca, ali je verovatnije da će se to poklopiti s kalendarskim početkom jeseni, nešto kasnije, u trećoj dekadi odnosno posle 20. septembra.

- Postoje velike šanse za jače zahlađenje i nagli prelazak iz leta u jesen, tako da bismo za samo jedan dan iz letnjih tropskih temperatura mogli uskočiti u jesenje jakne. Tačan datum ove promene još uvek nije poznat, ali se ona najizvesnije očekuje krajem meseca, uporedo sa dolaskom jeseni.

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