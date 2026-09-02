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Za ustanove u manjim sredinama nova medicinska oprema znači više od savremenih uređaja – znači bolje uslove za rad zdravstvenih radnika i bržu i sigurniju pomoć pacijentima. Upravo sa tim ciljem Fondacija Mozzart uputila je donaciju medicinske opreme Domu zdravlja Nova Varoš, sa posebnim fokusom na Službu hitne medicinske pomoći.

Donacija obuhvata novi EKG aparat, aspiratore za sanitetna vozila, pulsne oksimetre, otoskope, aparate za merenje krvnog pritiska, kao i dva nova kreveta za Službu hitne medicinske pomoći. Oprema će biti u svakodnevnoj upotrebi, u ustanovi kroz koju dnevno prođe veliki broj pacijenata. Kroz Službe opšte i hitne pomoći Doma zdravlja Nova Varoš svakodnevno se zbrine i do 300 pacijenata, dok Služba hitne pomoći dnevno primi između 50 i 70 pacijenata. Opterećenje je dodatno povećano tokom turističke sezone, kada Nova Varoš postaje važna stanica za veliki broj turista koji u ovom kraju borave ili kroz njega prolaze na putu ka moru.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

„Zahvaljujemo Fondaciji Mozzart na pomoći jer je od izuzetnog značaja za ovako malo mesto i mali Dom zdravlja. Donacija će nam jako značiti za hitnu medicinsku pomoć – novi EKG aparat, aspiratori koje ćemo koristiti u našim sanitetima prilikom transporta pacijenata, pulsni oksimetri, otoskopi, aparati za pritisak, kao i dva nova kreveta koja su u Službi hitne medicinske pomoći u Intervencijama. Sve ovo će nam značajno olakšati rad sa pacijentima“, istakla je dr Ana Stojić, zamenica direktora Doma zdravlja Nova Varoš.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

Za zdravstvene ustanove koje rade sa ograničenim resursima, ulaganje u opremu predstavlja ulaganje u svakodnevnu dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite. Zato su donacije usmerene upravo ka manjim sredinama posebno važne – jer i u najmanjim mestima potreba za brzom i adekvatnom medicinskom pomoći ostaje jednako velika.

Foto: Touch N Touch - Uroš Eleković

VERNA PODRŠKA ZDRAVSTVU Fondacija Mozzart nastavlja da podržava zdravstvene ustanove širom Srbije, prepoznajući potrebe lokalnih zajednica i nastojeći da pomoć usmeri tamo gde može da napravi konkretnu razliku – za zdravstvene radnike u njihovom svakodnevnom radu i, pre svega, za pacijente kojima je pomoć potrebna. Samo tokom prethodnih nekoliko meseci vredna oprema stigla je Hitnoj službi Doma zdravlja Svilajnac, Službi onkologije Opšte bolnice u Leskovcu, Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Opšte bolnice u Valjevu, Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, Institutu za nuklearnu medicinu Vojnomedicinske akademije, Odeljenju urologije Kliničko bolničkog centra Zemun… Organizovani su i karavani besplatnih pregleda štitne žlezde i srca za više od 3.000 građana širom zemlje.