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Domaća slanina, kulen, sremska kobasica i čvarci sve češće do kupaca stižu ne samo preko pijace i mesara, već i putem društvenih mreža. Prodavci domaćih mesnih proizvoda oglašavaju se na Instagramu, Fejsbuku, a ima ih i na TikToku, gde do potencijalnih kupaca dolaze direktno - bez klasične prodavnice.

Jedan od primera je prodavac koji na društvenim mrežama nudi pakete domaćih suhomesnatih proizvoda, a poručivanje je moguće telefonom ili preko sajta.

Foto: Printscreen/Instagram

Za one koji prvi put kupuju, nude i takozvane probne pakete, uz savet da se ne kreće odmah sa najvećom količinom.

Za 4.000 dinara - slanina, kobasica i dve vrste kulena

U ponudi je Mini paket od 4.000 dinara, koji sadrži:

500 grama slanine

500 grama sremskih kobasica

350 grama kulena u kati

350 grama kulena u štapu

Ukupno je to 1,7 kilograma proizvoda.

Druga opcija je Probni paket od 5.000 dinara, koji je nešto bogatiji i sadrži:

Foto: Beta

500 grama čvaraka

500 grama slanine

500 grama sremskih kobasica

350 grama kulena u kati

350 grama kulena u štapu

Ukupna količina je 2,2 kilograma.

To znači da kupac za dodatnih 1.000 dinara dobija još 500 grama čvaraka, odnosno oko pola kilograma proizvoda više.

Da li je domaće uvek skuplje?

Cene domaćih proizvoda teško je direktno porediti sa industrijskim proizvodima iz marketa, jer se razlikuju receptura, način proizvodnje, kvalitet mesa, proces sušenja i poreklo.

Ipak, trenutne cene u prodavnicama pokazuju da pojedini proizvodi nisu baš jeftini. Na primer, sremska kobasica od jednog kilograma trenutno se može naći za oko 1.799 dinara, dok su u nekim prodavnicama cene i više od 2.000 dinara.

Foto: Shutterstock

Kulen od jednog kilograma trenutno se kreće od oko 1.799 dinara, dok se kod drugih prodavaca cena penje i preko 2.300 dinara.

Ni slanina nije beznačajna stavka na računu. Recimo, 100 grama slanine u pojedinim marketima košta oko 247 do 390 dinara, u zavisnosti od prodavnice i proizvoda.

Kod čvaraka, 200 grama pojedinih proizvoda trenutno košta oko 470-550 dinara, dok se cena razlikuje od brenda do brenda i od marketa do marketa.

Zato kupci kod onlajn prodavaca često ne gledaju samo cenu po kilogramu. Važni su im i ukus, sastav, način proizvodnje i poverenje u proizvođača.

Foto: Shutterstock

Upravo na tome se zasniva ideja probnog paketa - kupac ne mora odmah da izdvoji veću sumu novca za veliku količinu proizvoda čiji ukus još ne poznaje.

Ako mu odgovaraju slanina, kobasica, kulen i čvarci, sledeća porudžbina može biti veća.

Ovakav način prodaje pokazuje i kako se tradicionalni domaći proizvodi prilagođavaju novim navikama kupaca. Umesto odlaska na pijacu ili u mesaru, dovoljno je nekoliko klikova ili telefonski poziv - a paket stiže na kućnu adresu.