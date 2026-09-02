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"Naš cilj je da obiđemo sva niška sela. Razgovaraćemo sa ljudima, pomoći im i biti tamo gde su nam najpotrebniji. Od prvog pregleda do kontrole i terapije, pacijent nije sam", istakao je direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević.

Posle gotovo 1.000 obavljenih preventivnih pregleda, medicinski timovi UKC Niš i Instituta "Niška Banja" od danas kreću svakog dana na teren, sa jasnim ciljem da stignu do svakog niškog sela i svakog građanina kome je potrebna zdravstvena kontrola.

Foto: UKC Niš

Akcija je već pokazala koliko je ovakav pristup potreban. Ovoga puta lekari nisu bili samo na jednoj lokaciji, već su istovremeno radili na četiri punkta u selima na teritoriji opština Niška Banja i Palilula.

Ali pregled je tek početak.

Gotovo 100 mladih lekara i studenata medicine uključuje se u praćenje do sada pregledanih pacijenata. Oni će ih kontaktirati, proveravati da li su obavili preporučene kontrole, da li redovno uzimaju terapiju i da li im je potrebna dodatna medicinska pomoć.

Foto: UKC Niš

Ukoliko je potrebno, pacijent će biti vraćen u sistem, na dodatni pregled, kontrolu ili lečenje.

Koliko ova akcija znači pokazuje i primer pacijenta iz Jelašnice koji je lekarima rekao da čak dve godine nije uspevao da zakaže pregled kod kardiologa. Termin mu je obezbeđen odmah.

1/15 Vidi galeriju Kardiološki preventivni pregledi su obavljeni u četiri sela kod Niša. Foto: UKC Niš

Od danas, svaki dan novi teren, novo selo, novi pacijenti.

Cilj je da se obiđu sva niška sela, od najbližih do najudaljenijih, kako niko ne bi ostao van sistema zdravstvene zaštite.