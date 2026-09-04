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Toplotni talas hara Srbijom, ali i većinom Evrope, pa nas ni ne čudi činjenica koju sve češće iznose meteorolozi da je ovo najtopliji avgust u istoriji merenja temperature, makar što se naše prestonice tiče. Duge ekstremne vrućine nepovoljno su uticale i na vodostaj reka, pa deluje da pored ljudi i rečni svet priželjkuje padavine.

S' tim u vezi, Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, je za Kurir televiziju otkrio kada nam dolazi pad temperature, a uz nju i kiša.

04:43 TEMPERATURA PADA ZA 20 STEPENI U SRBIJI! Meteorolog za Kurir otkrio kada nam dolazi hladan front posle najtoplijeg avgusta u istoriji! Izvor: Kurir televizija

- Sunce je još uvek jako, a tako će biti tokom prve dekade septembra, a u subotu (petog u mesecu) će biti naročito toplo jer dolazi talas iz Afrike na jedan dan, pa će temperature dostizati i 40 stepeni.

U nedelju i ponedeljak će biti nešto prijatnije, a utorak i sreda do 35 stepeni. Konačna promena vremena sledi tokom druge dekade, odnosno od 11. septembra,dolazi hladan front, totalna promena vremena. To će uzrokovati pad temperature i kišu, očekujemo da će temperature pasti za 20 stepeni u odnosu na najtopliju subotu. Od 11. u mesecu vreme će biti za tanje jakne i relativno slojevito oblačenje - rekao je Ristić i dodao:

- Postoje velike šanse za jače zahlađenje i nagli prelazak iz leta u jesen, tako da bismo za samo jedan dan iz letnjih tropskih temperatura mogli uskočiti u jesenje jakne. Tačan datum ove promene još uvek nije poznat, ali se ona najizvesnije očekuje krajem meseca, uporedo sa dolaskom jeseni.

Avgust 2026. najtopliji u istoriji Srbije

Od niskog vodostaja Dunava prošlo je mesec dana, pa je Ristić odgonetnuo da li će vreme koje dolazi posle 10. septembra imati povoljan uticaj na reku.

- Dunav je jako nizak, od severa Srbije je skoro metar ispod nivoa, a Mađarska i Austrija imaju ozbiljan problem sa Dunavom. Mi smo malo bolji, Dunav se popravlja od Novog Sada do Beograda jer ima dosta pritoka.

Reke u Srbiji su u prirodnom minimumu, ali kiša bi polako počela da popravlja tu situaciju. Inače, ovo je najtopliji avgust ikada u Beogradu, 28,4 stepena je bila prosečna temperatura, oborili smo sve rekorde. Avgust postaje topliji od jula, to mene iznenađuje - rekao je Ristić.

Foto: Shutterstock

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Kurir.rs

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