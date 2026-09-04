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Dok cene kuća, stanova i placeva u gradovima i dalje dostižu vrtoglave iznose, u pojedinim ruralnim sredinama Srbije još mogu da se pronađu nekretnine koje su za mnoge kupce znatno pristupačnije. Jedan takav oglas pojavio se u vlasotinačkim i leskovačkim Fejsbuk grupama, a za kuću, voćnjake, njive, šumu i više od dva hektara zemljišta vlasnik traži ukupno 14.000 evra.

Potraga za jeftinijom nekretninom sve češće kupce vodi van velikih gradova, gde se za novac potreban za mali stan može dobiti kuća sa dvorištem, voćnjakom ili čak većom površinom obradivog zemljišta. Posebno su zanimljiva sela na jugu Srbije, gde su cene nekretnina često znatno niže nego u urbanim sredinama.

Upravo takva ponuda osvanula je u grupama na društvenim mrežama koje okupljaju stanovnike Vlasotinca i Leskovca.

Prema oglasu, na prodaju je kuća sa baštom, voćnjakom i ukupno 21.245 kvadratnih metara zemljišta, odnosno više od 2,1 hektara, a sve zajedno ponuđeno je za 14.000 evra.

Foto: Printscreen/Facebook/jeftine kuće na selu

U oglasu se navodi:

- Prodaje se kuća sa voćnjakom i ukupno 21.245 metara kvadratnih zemljišta, raspoređena na više parcela u selu Dadince, opština Vlasotince.

Ponuda obuhvata:

porodičnu stambenu kuću

šumsko zemljište

voćnjake

njive, vrtove i vinograde

gradilište

Na jednoj od parcela nalazi se bunar sa pitkom vodom koji snabdeva kuću.

Kuća ima električni priključak.

Ukupna površina svih parcela je 21.245 m2 (preko 2,1 hektara). Cena cele nekretnine: 14.000 evra.

Kako se navodi u ponudi, zemljište je raspoređeno na više katastarskih parcela različite namene, među kojima su šuma, voćnjaci, njive, vrtovi i vinogradi, dok se na jednoj parceli nalazi i gradilište.