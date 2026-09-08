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Upoznali su se u Beču, zaljubili se na recepciji jednog hotela, a sudbonosno "da" izgovorili u Sokobanji - uz dve zastave koje su, na kraju, postale jedna priča o ljubavi, prijateljstvu i zajedništvu.

Neke ljubavne priče počnu sasvim slučajno. Jednim susretom, pogledom, osmehom ili običnim razgovorom. A neke nas podsete da ljubav ne poznaje granice, kilometre, različita prezimena ni različite zastave.

Takva je priča Tamare Horvat, Mađarice iz Bečeja, i Filipa Stojanovića, Srbina iz Sokobanje.

Foto: banjskizurnal.rs

Njihov zajednički život počeo je u Beču, gde danas oboje žive i rade. Upoznali su se na recepciji hotela u kojem Filip radi. Jedan susret prerastao je u poznanstvo, poznanstvo u ljubav, a ljubav ih je, na kraju, dovela do najlepše odluke - da život nastave zajedno.

I baš zato su želeli da svoje "da" izgovore u Filipovoj Sokobanji.

Dve zastave, dva naroda - jedna ljubav

Kada su ušli kod matičara u Sokobanji, Tamara i Filip još su nosili različita prezimena. U rukama su držali zastave Srbije i Mađarske - svako svoju.

Foto: banjskizurnal.rs

Kada su izašli, priča je već bila drugačija.

Sa istim prezimenom, osmehom i zastavama vezanim u jedan čvor, simbolično su pokazali ono što je tog dana bilo najvažnije: da ljubav ne razdvaja, već spaja.

Srpska i mađarska zastava, povezane u jedan čvor, postale su tako svojevrsni simbol njihovog braka - spoj dve porodice, dve tradicije i dva naroda, ali pre svega spoj dvoje ljudi koji su izabrali da svoj život dele.

Foto: banjskizurnal.rs

Jer kada se ljudi vole, razlike nisu prepreka. One postaju deo zajedničke priče.

Svečanost je nastavljena venčanjem u crkvi, a kroz Sokobanju mladi bračni par je prošao u nesvakidašnjem i romantičnom prizoru - u kočiji koju je vukao konj.

I, naravno, ni tada nisu zaboravljene zastave.

Srbija i Mađarska zajedno, ovoga puta kao deo svadbene povorke i slike koju će porodica i prijatelji dugo pamtiti.

Foto: banjskizurnal.rs

Bio je to prizor koji kao da je izašao iz neke stare romantične priče: mladi bračni par, svadbene čeze, zastave dve zemlje i Sokobanja kao mesto u kojem je njihova ljubav dobila novo, zajedničko prezime.

Svadba koju su napravile porodica i ljubav

Da njihov najvažniji dan bude baš onakav kakav su želeli, pobrinule su se porodice i prijatelji.

Roditelji Goran i Jelena Stojanović i Tamarina majka Jolan priredili su svojoj deci prelepu svadbu, uz pomoć rodbine i prijatelja.

Posebno mesto u ovoj porodičnoj priči pripada baki Goci, dedi Voji i bratu Martinu, koji su svojim prisustvom, ljubavlju i pomoći dali doprinos da ovaj dan bude još posebniji.

Jer svadba nije samo slavlje dvoje ljudi. To je trenutak kada se dve porodice upoznaju, približe i postanu jedna velika porodica.

Foto: banjskizurnal.rs

A Tamara i Filip su, čini se, već na samom početku svog zajedničkog života pokazali da za njih granice nisu zidovi, već mostovi.

Upoznali su se u Beču.

Ljubav ih je spojila.

U Sokobanji su izgovorili sudbonosno "da".

Foto: banjskizurnal.rs

A dve zastave, vezane u jedan čvor, ostale su kao najlepši simbol njihove poruke - da se različitosti mogu spojiti ljubavlju, poštovanjem i prijateljstvom.

Tamari i Filipu želimo da im taj čvor nikada ne popusti, da im zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i srećom, a da im ovaj dan zauvek ostane jedna od najlepših uspomena.