Vezali srpsku i mađarsku zastavu u jedan čvor: Tamara i Filip se zaljubili na recepciji hotela u Beču, pa napravili svadbu iz snova u Sokobanji! (FOTO)
Upoznali su se u Beču, zaljubili se na recepciji jednog hotela, a sudbonosno "da" izgovorili u Sokobanji - uz dve zastave koje su, na kraju, postale jedna priča o ljubavi, prijateljstvu i zajedništvu.
Neke ljubavne priče počnu sasvim slučajno. Jednim susretom, pogledom, osmehom ili običnim razgovorom. A neke nas podsete da ljubav ne poznaje granice, kilometre, različita prezimena ni različite zastave.
Takva je priča Tamare Horvat, Mađarice iz Bečeja, i Filipa Stojanovića, Srbina iz Sokobanje.
Njihov zajednički život počeo je u Beču, gde danas oboje žive i rade. Upoznali su se na recepciji hotela u kojem Filip radi. Jedan susret prerastao je u poznanstvo, poznanstvo u ljubav, a ljubav ih je, na kraju, dovela do najlepše odluke - da život nastave zajedno.
I baš zato su želeli da svoje "da" izgovore u Filipovoj Sokobanji.
Dve zastave, dva naroda - jedna ljubav
Kada su ušli kod matičara u Sokobanji, Tamara i Filip još su nosili različita prezimena. U rukama su držali zastave Srbije i Mađarske - svako svoju.
Kada su izašli, priča je već bila drugačija.
Sa istim prezimenom, osmehom i zastavama vezanim u jedan čvor, simbolično su pokazali ono što je tog dana bilo najvažnije: da ljubav ne razdvaja, već spaja.
Srpska i mađarska zastava, povezane u jedan čvor, postale su tako svojevrsni simbol njihovog braka - spoj dve porodice, dve tradicije i dva naroda, ali pre svega spoj dvoje ljudi koji su izabrali da svoj život dele.
Jer kada se ljudi vole, razlike nisu prepreka. One postaju deo zajedničke priče.
Svečanost je nastavljena venčanjem u crkvi, a kroz Sokobanju mladi bračni par je prošao u nesvakidašnjem i romantičnom prizoru - u kočiji koju je vukao konj.
I, naravno, ni tada nisu zaboravljene zastave.
Srbija i Mađarska zajedno, ovoga puta kao deo svadbene povorke i slike koju će porodica i prijatelji dugo pamtiti.
Bio je to prizor koji kao da je izašao iz neke stare romantične priče: mladi bračni par, svadbene čeze, zastave dve zemlje i Sokobanja kao mesto u kojem je njihova ljubav dobila novo, zajedničko prezime.
Svadba koju su napravile porodica i ljubav
Da njihov najvažniji dan bude baš onakav kakav su želeli, pobrinule su se porodice i prijatelji.
Roditelji Goran i Jelena Stojanović i Tamarina majka Jolan priredili su svojoj deci prelepu svadbu, uz pomoć rodbine i prijatelja.
Posebno mesto u ovoj porodičnoj priči pripada baki Goci, dedi Voji i bratu Martinu, koji su svojim prisustvom, ljubavlju i pomoći dali doprinos da ovaj dan bude još posebniji.
Jer svadba nije samo slavlje dvoje ljudi. To je trenutak kada se dve porodice upoznaju, približe i postanu jedna velika porodica.
A Tamara i Filip su, čini se, već na samom početku svog zajedničkog života pokazali da za njih granice nisu zidovi, već mostovi.
Upoznali su se u Beču.
Ljubav ih je spojila.
U Sokobanji su izgovorili sudbonosno "da".
A dve zastave, vezane u jedan čvor, ostale su kao najlepši simbol njihove poruke - da se različitosti mogu spojiti ljubavlju, poštovanjem i prijateljstvom.
Tamari i Filipu želimo da im taj čvor nikada ne popusti, da im zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i srećom, a da im ovaj dan zauvek ostane jedna od najlepših uspomena.
Neka im je srećno i dugovečno!
Kurir.rs/Banjski žurnal