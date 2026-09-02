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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Gerontološki centar u Obrenovcu, gde je imala priliku da se upozna sa našim starijim građanima, ali i podeli lepi vesti koje ih čekaju!



- Tokom septembra penzionerima sledi jednokratna podrška od 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije, kao i dodatnih 6.000 dinara, bez posebne prijave.

Za Gerontološki centar u Obrenovcu kroz dodatna izdvajanja obezbeđeno je više od 71 milion dinara.

Država je tu da brine, podrži i pokaže poštovanje onima koji su gradili našu Srbiju - navela je ministarka.