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Ukupno 24 putnika iz Srbije, među kojima su i deca i osoba sa invaliditetom, u ponedeljak su stigla u Grčku, ali u plaćeni smeštaj nisu mogli da uđu jer Travel industry management systems i agencija Barcino travel kao posrednik, preko koje su uplatili aranžman, nisu dali novac za njihove sobe vlasnicima objekta!

Pojedini su ponovo platili Grcima direktno da ne bi ostali na ulici, a drugi su se odmah vratili u Srbiju. Turistička inspekcija je odmah pokrenula nadzor u Beogradu i Nišu, ali su zaposleni u agenciji na vrata okačili poruku da su na kolektivnom godišnjem odmoru, saznaje Kurir.

Prema navodima objavljenim na Fejsbuk stranici Grčka info, grupa je ostala bez smeštaja po dolasku u vilu u Ofrinio Bič. Grci su im, kako se navodi, pokazali i zvanično pismo upućeno srpskoj strani u kojem se navodi da zbog "kontinuiranog neplaćanja dospelih dugovanja" kompanije Travel industry management systems, čiji je posrednik Barcino travel, nisu u mogućnosti da izvrše prijavu gostiju i da odgovornost za nastalu situaciju snosi organizator iz Srbije. Pojedini putnici su ponovo platili već uplaćeni smeštaj, i to po višoj ceni, dok su ostali prekinuli letovanje prvoga dana i u sopstvenoj režiji se nekako prebacili do kuće.

Foto: Shuttestock

Dunja Đenić, v. d. pomoćnika ministra turizma, kaže za Kurir da je turistička inspekcija istog dana dobila prijave i da je izašla na teren.

- Putnici su uglavnom aranžmane uplatili kod posrednika Barcino travela u Beogradu, koji ima i ogranak u Nišu, dok je organizator putovanja agencija Travel industry management iz Niša. Inspekcija je započela nadzor i posrednika i organizatora putovanja i utvrđivanje činjenica je u toku - kaže Đenićeva i dodaje:

- Iako je na poslovnici u Nišu nalepljeno da su na kolektivnom godišnjem odmoru, inspekcija će stupiti u kontakt s nadležnima. Putnici imaju prava na povraćaj uplaćenih sredstava, a agencija ima rok od 15 dana nakon završetka putovanja da novac isplati. Ukoliko ne raspolaže sredstvima, novac se isplaćuje od osiguranja.

Šta raditi u ovakvim situacijama?

Milan Lainović iz Asocijacije turističke industrije Srbije savetuje turiste da se u ovakvim situacijama najpre obrate vodiču, odnosno predstavniku agencije na destinaciji.

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije Foto: Kurir Televizija

- U ovom slučaju vodiča nije bilo, zato je druga adresa turistička inspekcija. Što se tiče Barcina, on je već dva puta gubio licencu za rad, ali i dalje nastavlja da vara putnike, tako da ljudi treba da ga prijave inspekciji - kaže Lainović i naglašava da bi putnici trebalo da se dobro informišu o agenciji pre uplate putovanja.

Podsetimo, veliki potres je Barcino, koji je tada u svom imenu umesto "travel" imao "turs", izazvao tokom leta 2023, kad je masovno otkazivao aranžmane za Egipat i Grčku, ostavivši na stotine putnika bez letovanja, i s dugom od preko 150.000 evra, a licenca mu je oduzeta u februaru 2024.

Podsetimo, Ministarstvo turizma saopštilo je u ponedeljak da je turistička inspekcija 22. jula pokrenula i nadzor nad turističkom agencijom Lord travel, nakon saznanja o problemima u realizaciji putovanja. Utvrđeno je da su računi agencije u blokadi, zbog čega je pokrenut postupak utvrđivanja insolventnosti, dok je 13. avgusta podnet predlog za oduzimanje licence zbog neizvršenog povraćaja novca putnicima. Nakon završetka postupka, aktiviraće se garancija putovanja kod Dunav osiguranja, preko koje će oštećeni putnici moći da podnesu zahteve za nadoknadu.

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