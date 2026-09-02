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Kako je navedeno na licu mesta, problem je nastao turistima koji su preko "Barcino Travela" uplatili aranžmane za letovanje u mestu "Orfino Beach", u vili "Green Elmon". Po dolasku u Grčku, putnici su od tamošnje partnerske agencije saznali da novac za njihove aranžmane nikada nije uplaćen.

Za pojedine putnike to je značilo da su se, umesto na odmoru, našli na ulici, bez smeštaja i novca za dodatne troškove. Među oštećenim turistima bilo je dece, starijih osoba i trudnica. Deo putnika bio je prinuđen da se vrati u Beograd, dok su oni koji su imali mogućnost dodatno plaćali smeštaj.

Zbog svega toga, grupa građana danas je došla ispred poslovnice "Barcino Travela" na Novom Beogradu, zahtevajući objašnjenje i povraćaj novca.

03:51 Građani traže povraćaj novca od Barcino Travela: Platili aranžmane, a u Grčkoj ostali bez smeštaja Izvor: Kurir televizija

Međutim, prema informacijama sa terena, građani koji su se okupili nisu dobili konkretan odgovor, niti informaciju o tome kada bi njihov novac mogao da bude vraćen. Ni predstavnici agencije nisu želeli da daju izjavu. Na pitanja novinara upućena je molba da se pošalju mejlom, uz najavu da će odgovor biti naknadno dostavljen.

U trenutku kada je ekipa Kurira bila na licu mesta, poslovnica je bila otvorena, a rad agencije odvijao se uobičajeno, dok su nezadovoljni građani ispred objekta čekali odgovore.

Dodatnu pažnju privukla je i činjenica da se poslovnica nalazi u poslovnom centru u kojem je smešteno još nekoliko turističkih agencija, dok "Barcino Travel", prema zapažanju sa terena, nema jasno istaknuto obeležje na samom prostoru, što je kod okupljenih građana izazvalo dodatnu sumnju.

Novinar Kurira Milan Mitić je konstantovao da je agencija i ranije imala sličnih problema. Naime, 2022. firma je otišla u stečaj, nakon čega je više od 100 turista ostalo bez novca. Pitanje kako je agencija ponovo počela da posluje ove godine za sada ostaje bez odgovora.

Oštećenim putnicima sada je najvažnije da dobiju povraćaj uplaćenog novca, dok se očekuje da u narednim danima bude poznato više detalja o tome šta se dogodilo sa njihovim aranžmanima i da li će agencija preuzeti odgovornost za nastalu situaciju.

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Kurir.rs

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