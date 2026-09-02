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U okviru redovnog osposobljavanja u letnjim uslovima, izviđačka jedinica Četvrte brigade Kopnene vojske je realizovala brojne sadržaje obuke usmerene na podizanje sposobnosti za realizaciju namenskih zadataka.

U skladu sa očekivanim zadacima izviđačkih jedinica i zacrtanim ciljevima obuke, realizovan je širok spektar aktivnosti, kako na poligonima u kasarni, tako i u terenskim uslovima, na kopnu i vodi.

Izviđači su uvežbavali tehnike savlađivanja vodenih prepreka, rešavali taktičke zadatke u različitim okruženjima, usavršavali tehnike borenja i prošli obuku za samostalnu ishranu u prirodi, što su aktivnosti od ključnog značaja prilikom realizacije zadataka u dubini neprijateljevog rasporeda.

Izviđači Četvrte brigade Kopnene vojske izveli letnju obuku na kopnu i vodi Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Uvežbavana je i upotreba savremenih sredstava i sistema za osmatranje kojima su izviđačke jedinice opremljene u prethodnom periodu i čijim su uvođenjem u upotrebu u velikoj meri unapređene sposobnosti za osmatranje, prikupljanje i obradu obaveštajnih podataka.

Uspešnom realizacijom obuke u letnjim uslovima, koja predstavlja samo jedan od segmenata kompleksne obuke izviđačkih jedinica, dodatno su unapređeni znanje i veštine vojničkog i starešinskog kadra, kao i ukupna osposobljenost ovog sastava za realizaciju obaveštajnog obezbeđenja u operacijama Vojske Srbije.

Kurir.rs

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