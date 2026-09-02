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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je pravila pitu sa Lenom Kljajić, najmlađim pita majstorom u Srbiji, a onda su njih dve tu pitu odnele u Gerontološki centar u Obrenovcu.

Ministarka je potom u šali prokomentarisala: "Trenutak kada me Lena uči kako da okrenem testo iznad glave kamere, srećom, nisu zabeležile".

"Danas pravimo pitu sa Lenom Kljajić, najmlađim pita majstorom u celoj Srbiji. Ali ti, osim pite, znaš i druge stvari da praviš? I sa Lenom, ovde u Obrenovcu, pravimo pitu sa sirom koju ćemo da odnesemo, kada završimo, našim bakama i dekama u Gerontološki centar u Obrenovcu", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Kako je i najavila, pitu su odnele bakama i dekama.

"Mi smo išle zajedno da napravimo pitu sa sirom, i... Lena, da li da im otvorimo sad ili posle?", kazala je ministarka tokom boravka u Gerontološkom centru.

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