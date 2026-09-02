Ministarka Đurđević Stamenkovski napravila pitu s Lenom, najmlađim pita majstorom u Srbiji: Zajedno je odnele u Gerontološki centar u Obrenovcu (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je pravila pitu sa Lenom Kljajić, najmlađim pita majstorom u Srbiji, a onda su njih dve tu pitu odnele u Gerontološki centar u Obrenovcu.
Ministarka je potom u šali prokomentarisala: "Trenutak kada me Lena uči kako da okrenem testo iznad glave kamere, srećom, nisu zabeležile".
"Danas pravimo pitu sa Lenom Kljajić, najmlađim pita majstorom u celoj Srbiji. Ali ti, osim pite, znaš i druge stvari da praviš? I sa Lenom, ovde u Obrenovcu, pravimo pitu sa sirom koju ćemo da odnesemo, kada završimo, našim bakama i dekama u Gerontološki centar u Obrenovcu", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski.
Kako je i najavila, pitu su odnele bakama i dekama.
"Mi smo išle zajedno da napravimo pitu sa sirom, i... Lena, da li da im otvorimo sad ili posle?", kazala je ministarka tokom boravka u Gerontološkom centru.