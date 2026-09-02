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Sa stopama gojaznosti koje rastu alarmantnom brzinom, istraživači prikupljaju sve više podataka o brojnim faktorima rizika i uzrocima ovog stanja. Razumevanje gojaznosti otežava veliki broj različitih faktora, od genetike pojedinca do hemijskih glasnika u organizmu – nije sve tako jednostavno kao što je prejedanje.

Međutim, ono što u organizam dospeva kroz creva može imati brojne posledice, što pokazuje i nova studija o uobičajenom šećeru fruktozi.

Studiju je predvodio tim sa Univerziteta Kalifornije u Irvajnu, a objavljena je u časopisu Science Advances. Ona otkriva iznenađujuću vezu između fruktoze i apsorpcije masti, produbljujući naše razumevanje gojaznosti kao metaboličkog lanca događaja.

Fruktoza se prirodno nalazi u organizmu, a može se naći i u šećeru, voću i pojedinim vrstama povrća.

Kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze, koji je bio u fokusu ove nove studije i predstavlja jedan od glavnih izvora dodatog šećera u savremenoj ishrani, zaslađivač je koji se nalazi u većini prerađenih namirnica.

Fruktoza se i ranije povezivala sa gojaznošću, između ostalog i u studiji iz 2023. godine, koja je ukazala na to da bi ovaj jednostavni šećer mogao biti zajednički faktor koji povezuje različite pretpostavke o uzrocima gojaznosti.

Ali do sada zapravo nismo znali na koji način fruktoza deluje na organizam tako da dovodi do povećanja telesne mase i, na kraju, gojaznosti.

Posledica može da bude razvoj kancerske kaheksije - stanja koje karakterišu nagli gubitak telesne težine i mišićne mase Foto: Shutterstock

Ova nova studija ukazuje na to da nije reč samo o kalorijama koje fruktoza sadrži – već da se događa još nešto, što uključuje tanko crevo i njegovu naboranu površinu prekrivenu resicama, koje pomažu apsorpciji hranljivih materija.

- Konzumiranje kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze predstavlja faktor rizika za gojaznost i dijabetes, ali osnovni mehanizmi, naročito na nivou pojedinačnih organa, još nisu u potpunosti razjašnjeni - navode istraživači u objavljenom radu.

- Otkrili smo neočekivanu ulogu razgradnje fruktoze u tankom crevu u regulisanju crevnog mikrobioma, rasta limfnih kapilara specifičnih za ileum, apsorpcije masti iz hrane i, konačno, metaboličke sposobnosti celog organizma nakon konzumiranja velikih količina kukuruznog sirupa.

Istraživači su genetski izmenili miševe tako da nemaju KHK-C, glavni enzim koji pomaže u metabolizmu fruktoze, u tankom crevu. Zatim su ih tokom 12 nedelja hranili velikim količinama kukuruznog sirupa.

Ono što se potom dogodilo bilo je iznenađujuće.

U poređenju sa kontrolnom grupom miševa, oni kojima je nedostajao KHK-C, odnosno sposobnost organizma da obrađuje fruktozu, dobili su manje na težini i imali manje masnog tkiva, uz značajne promene u crevnom mikrobiomu.

- Pokazujemo da inhibicija razgradnje fruktoze specifično u tankom crevu miševa neočekivano ublažava gojaznost izazvanu fruktozom i insulinsku rezistenciju - navode istraživači.

Pospanost je naročito izražena nakon obroka bogatih ugljenim hidratima Foto: Shutterstock

Dalja analiza otkrila je specifičan lanac hemijskih reakcija

Bez prerade fruktoze u crevima, bilo je manje imunskih ćelija poznatih kao makrofagi u ileumu, završnom delu tankog creva.

To je, zauzvrat, dovelo do skraćivanja limfnih kapilara zvanih lakteli, koji prenose masti iz hrane, čime je smanjena apsorpcija masti u organizam.

Proces je potvrđen analizom izmeta genetski izmenjenih miševa – on je sadržao više masti jer je manja količina masti bila apsorbovana.

Štaviše, kada su uzorci izmeta ovih miševa, sa izmenjenim mikrobiomom, presađeni drugim miševima, primećeni su slični efekti na apsorpciju masti.

- Eksperimenti sa transplantacijom fekalnog materijala pokazali su da mikrobiom, izmenjen smanjenom razgradnjom fruktoze u crevima domaćina, smanjuje broj makrofaga u ileumu koji su neophodni za rast laktela - navode istraživači.

- Stoga, izmenjena struktura crevnih laktela verovatno doprinosi sinergijskim efektima velike količine masti i šećera na metaboličke poremećaje.

Naravno, sva ova otkrića tek treba analizirati i potvrditi kod ljudi, ali studija ukazuje na ranije neotkrivenu vezu između masti i šećera: varenje fruktoze priprema tanko crevo da efikasnije apsorbuje masti.