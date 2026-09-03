Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da je od jutros pojačan saobraćaj u gradskim sredinama, kao i da se a povremeno veći broj vozila očekuje na tranzitnim pravcima kroz Srbiju.

AMSS apeluje na vozače da budu dodatno oprezni na deonicama na kojima su u toku radovi i na kojima je izmenjen režim saobraćaja.

Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazima Batrovci i Bezdan čekaju oko četiri sata prilikom izlaza iz Srbije.