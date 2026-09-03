Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da je od jutros pojačan saobraćaj u gradskim sredinama, kao i da se a povremeno veći broj vozila očekuje na tranzitnim pravcima kroz Srbiju.

AMSS apeluje na vozače da budu dodatno oprezni na deonicama na kojima su u toku radovi i na kojima je izmenjen režim saobraćaja.

Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazima Batrovci i Bezdan čekaju oko četiri sata prilikom izlaza iz Srbije.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoJEDNO 10.000 MARAKA, BLIZANCI 15.000 Jeziva ispovest: Došao sam iz Nemačke u Beograd 1988. da usvojim dete, načelnik mi u porodilištu rekao: Iviću, biraj!
marko-ivic.jpg
DruštvoMisteriozne smrti ćerki Mladića, Stambolića i Bulatovića! Tragedije koje su potresle Srbiju i dalje obavijene tajnom: Odgovora nema, a detalji lede krv
branko-bulatovic-ana-bulatovic-ana-mladic-ratko-mladic-foto-nebojsa-mandic--starsport-privatna-arhiva.jpg
DruštvoNovi udar vreline stiže u Srbiju: Kuvaćemo se sve do ovog datuma, a onda nagli obrt - Detaljna prognoza Ivana Ristića
Ivan Ristić
DruštvoDANAS SLAVIMO SVETOG APOSTOLA TADEJA: Veruje se jedan običaj tera zlo i nesreću
untitled12435453254.jpg
DruštvoNova lista najboljih zemalja za život iznenađuje: Omiljena zemlja Srba zakucana na dnu
Putnici sa koferima
DruštvoSrpski izum koji je osvojio svet: Novosađanin napravio revolucionarnu mašinu i dobio prestižnu nagradu u Singapuru
Oscillator (1).png
DruštvoSrpski elitni izviđači u akciji! Pogledajte kako se Četvrta brigada Kopnene vojske sprema za operacije u dubini neprijatelja! (FOTO)
obuka_izvidjaca_kopnene_vojske_2_1788356697.jpg