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Oduzimanje vozačke dozvole za mnoge je hladan tuš, ali i početak dugog i nimalo jeftinog procesa. Vozači koji žele ponovo da se nađu za volanom, moraju proći kroz obavezni Seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja. A njih je godišnje čak 2.000!

Prema Zakonu o bezbednost saobraćaja (ZOBS), u četiri teška slučaja kršenja saobraćajnih propisa vozač u Srbiji može ostati bez vozačke dozvole.

Foto: Fonet

To su sakupljenih 18 kaznenih poena (ili 9 poena za vozače sa probnom dozvolom)

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Više od jednog pravosnažnog osuđivanja u roku od 3 godine za delo sa telesnim povredama ili imovinskom štetom. Svake godine čak do 2.000 "ponavljača"

"Ponavljača", onih koji zbog navedenih dela ponovo polažu vozački ispit, kako priča direktor Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Branko Stamatović, godišnje je čak do 2.000!

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- Najčešće to su oni koji su skupili kaznene poene za prekoračenje dozvoljene brzine i za vožnju pod dejstvom alkohola. Šta više, više od polovine kazni čine one zbog alkoholisanosti za volanom, jer ti prekršioci ne izgube dozvolu odmah, nego postepeno tako što jedno dobiju 4, jednom 8, a jednom 10 poena i tako skupe 18 ili 20 kaznenih poena što je dovoljno za gubitak dozvole. Sve to govori u prilog da je većina njih upućena na seminar i ponovljeni vozački ispit ne zbog neznanja, nego zbog bahatosti u vožnji - navodi Stamatović.

Govoreći o karakteristikama onih koji su upućeni na seminar koji organizuje ABS, njen direktor kaže da prosečni polaznik ima oko 40 godina i završenu srednju školu, te da čak 98 odsto njih su - muškarci.

Seminar bez prava na izostanak

Što se tiče strukture seminara, naš sagovornik kaže da on praktično predstavlja ponovno polaganje vozačkog ispita, ali pod izuzetno strožim pravilima.

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- Seminar traju 14 radnih dana sa 40 nastavnih časova. Predavanja su svakim radnim danom od 17 do 20 časova. Nakon odslušanih časova, ispit se organizuje poslednjeg dana seminara. Ono što je važno napomenuti jeste da ako polaznik propusti samo jedan jedini čas, celokupan seminar se poništava i mora se slušati od samog početka - ističe direktor ABS.

Inače, bez obzira na to da li je polazniku dozvola oduzeta zbog sakupljenih poena ili težeg saobraćajnog prekršaja, program seminara je identičan za sve “ponavljače”: Obnavljanje propisa i pravila saobraćaja traju 15 časova, rad na promeni svesti, stavova i razumevanju lične odgovornosti u saobraćaju traju 16 časova, dok interaktivne radionice i diskusije traju 9 časova.

"Većina gubi dozvolu zbog bahatosti, a ne neznanja"

Aleksandra Konc Jablan, profesorka na Seminaru i instruktorka vožnje, ranije je ispričala da većina polaznika ne gubi vozačku dozvolu zato što ne zna propise, već zbog svesnog kršenja pravila.

Foto: Fonet

- Svako od tih vozača zna da se ne sme prekoračiti brzina i da nije dozvoljeno voziti pod uticajem alkohola. Zato je seminar vrlo pažljivo osmišljen i fokusiran na promenu ponašanja. Najčešći prekršaji su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, ali i upotreba mobilnog telefona, što drastično usporava reakciju vozača - objasnila je Konc Jablan.

Napomenula je da se na časovima jasno vidi promena stava kod vozača, iako u početku na seminar gledaju kao na vrstu kazne.

- Najvažniji zaključak je da ljudi shvate da je kazna najmanje zlo koje može da se desi. Svaka novčana kazna može da se plati, zabrana prođe, pa i zatvorska kazna, ali trajne posledice, povrede i izgubljeni životi su ono što se ne može vratiti. Mnogi polaznici na kraju priznaju da su tek na časovima shvatili koliko je bezbednost važna, ne samo za njih, već i za njihove porodice - poručila je sagovornica.

Ceh za greške: Obnova znanja košta 43.000 dinara

Inače, celokupan proces ponovnog polaganja vozačkog ispita u ABS košta 43.000 dinara. Troškovi su raščlanjeni na sledeće stavke:

Prijava za seminar: 25.000 dinara (plaća se pri predaji dokumentacije)

Polaganje ispita znanja: 15.000 dinara (plaća se pre izlaska na test)

Izdavanje uverenja o položenom ispitu: 3.000 dinara