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Dok se kalendarski još uvek nalazimo u letu, jesen već šalje ozbiljne signale i priprema se da preuzme potpunu kontrolu nad vremenskim prilikama.

Meteorolozi su najavili prave temperaturne šokove, jer nas u rasponu od samo nekoliko dana očekuju ekstremne vrućine, nagli prodori hladnog vazduha, olujni vetrovi i obilne padavine koje će konačno ugasiti tropski talas.

Foto: Marko Karović

Meteo Srbija je najavila da će maksimalne temperature biti od 25 do 30 stepeni i da će vreme u većini mesta biti suvo. Prvobitne prognoze su ukazivale na izuzetno jak toplotni talas, ali su najnovije analize donele veliko olakšanje za sve nas.

Meteorološki modeli su ipak oslabili i smanjili intenzitet ovog tropskog talasa, baš kako se i pretpostavljalo da će se dogoditi.

Slabljenje toplotnog udara

Nakon veoma tople subote, stiže hladniji front, koji donosi naglo zahlađenje, lokalnu kišu i grmljavinske pljuskove.

Već u nedelju nas očekuje znatno hladnije i suvo vreme, a maksimalne temperature biće oko 25 stepeni, uz mogućnost pojačanog vetra.

Na samom početku sledeće sedmice ponovo će biti toplije, uz potencijalni novi tropski nalet tople "jugovine" ispred samog fronta, nakon čega oko 9. septembra sledi najverovatnije znatno hladnije vreme sa kišom u većini predela.

Hladniji vetroviti talas donosi privremeno olakšanje

Drugog dana vikenda, u nedelju, uglavnom će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, dok će na istoku zemlje i u planinskim predelima povremeno biti i jak, severozapadnog smera.

Najniža temperatura biće od 15 do 21 stepen, a najviša od 30 do 34 stepena. Ipak, zbog maksimalnih temperatura koje će i dalje biti 32 stepena ili više, na snazi ostaje "žuti" meteoalarm sa svim svojim nepovoljnim uticajima na osetljive grupe i povećanim rizikom od požara.

Povratak toplog vazduha i kišni period

Foto: Alex Linch/Shutterstock, RINA

U prvoj polovini perioda od 7. do 11. septembra zadržava se pretežno sunčano i toplo vreme.

Međutim, jesen definitivno kuca na vrata jer nas sredinom nedelje, tačnije u sredu, na jugozapadu i jugu očekuje kiša, dok će u četvrtak i petak i u ostalim krajevima zemlje pasti kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Produženi rizik od požara i uticaj na zdravlje stanovništva

I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od izbijanja i širenja požara na otvorenom prostoru.

Vreme će imati nepovoljan uticaj na:

javno zdravlje stanovništva

kritičnu infrastrukturu

saobraćaj i transport

turizam

poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore koji direktno zavise od meteoroloških uslova