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Na obali Crvenog mora postoji mesto u kojem se jedna od najneobičnijih atrakcija ne nalazi na kopnu, već ispod površine mora. Sahl Hasheesh krije svoj „Sunken City“ – podvodnu atrakciju sa masivnim stubovima i strukturama inspirisanim faraonskom arhitekturom. Vremenom su ih prekrili korali, pretvarajući ovaj neobičan podvodni prizor u veštački greben oko kojeg se danas okuplja raznovrstan morski svet.

Iznad površine čeka sasvim drugačija slika Egipta. Sahl Hasheesh jedna je od elegantnijih i mirnijih turističkih zona na obali Crvenog mora, poznata po širokim peščanim plažama, luksuznim hotelskim kompleksima, uređenom ambijentu i arhitekturi koja ovom delu egipatske obale daje poseban karakter.

Foto: Promo

Ovde se odmor ne završava na izlazu iz hotelskog kompleksa. Uređeno šetalište uz more poziva na večernje šetnje, dok Old Town Piazza deo pruža priliku da se posle dana provedenog na plaži upozna i drugačija atmosfera destinacije. Tako jedan dan u Sahl Hasheeshu može da počne kupanjem u Crvenom moru, nastavi se odmorom na peščanoj plaži ili istraživanjem podvodnog sveta, a završi laganom šetnjom uz obalu. Upravo na takvoj lokaciji nalazi se SRNTY Sahl Hasheesh ex Serenity Sky Arc 5★, elegantan resort iz Serenity hotelskog lanca, smešten direktno uz peščanu plažu i glavno šetalište. Od centra Sahl Hasheesha i Old Town Piazza dela deli ga svega nekoliko minuta hoda, dok se Hurgada i aerodrom nalaze na udaljenosti od oko 25 kilometara.

Foto: Promo

Hotel je osmišljen kao savremen resort uz more, sa elegantnim enterijerom, prostranim smeštajnim jedinicama i sadržajima namenjenim različitim generacijama gostiju. Raspolaže sa ukupno 380 soba i apartmana različitih kategorija, dok restorani, barovi, bazeni, sportske aktivnosti, animacioni programi i spa i wellness sadržaji omogućavaju da svako pronađe svoj ritam odmora. Priča o odmoru na Crvenom moru ipak najlepše počinje na plaži. Hotel se nalazi na svojoj privatnoj peščanoj plaži, gde gosti bez doplate mogu da koriste ležaljke i suncobrane. Na raspolaganju su i privatne kabane, sadržaji za sportove na vodi i mogućnost ronjenja, pa dan uz more može da bude podjednako miran ili aktivan – u zavisnosti od toga šta poželite.

Foto: Promo

A kada poželite da promenite ambijent, dovoljno je vratiti se nekoliko koraka od obale. Hotel raspolaže sa tri bazena, među kojima su grejani bazen i poseban grejani dečji bazen. Tako se tokom odmora dani lako mogu smenjivati između Crvenog mora, peščane plaže i hotelskih bazena.

Smeštajne jedinice prate moderan koncept čitavog resorta. U zavisnosti od kategorije, sobe imaju king size ili twin ležajeve, keramičke podove, LED TV, mini-bar, kupatilo sa tuš-kabinom, kao i peglu i dasku za peglanje. Superior sobe imaju oko 42 m², balkon ili terasu i pogled ka bašti, dok Premium sobe iste površine gledaju prema bazenu. Posebno zanimljivu opciju predstavljaju Swim Up sobe od oko 42 m², sa terasom sa koje se izlazi direktno na zajednički bazen – za goste koji žele da voda bude gotovo produžetak njihovog prostora za odmor.

Foto: Promo

Bezbrižnom ritmu boravka doprinosi i Ultra All Inclusive usluga. Doručak, ručak, večera i kasna večera služe se u glavnom restoranu Celestia Restaurant & Terrace po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. Tokom dana dostupni su i kasni doručak, lagani bife, snack bife i sladoled. Gastronomska priča nastavlja se i izvan glavnog restorana. Infinity Lobby Bar radi 24 časa, SOL Pool Bar prati opušteni ritam dana pored bazena, dok Sunstone Beach Restaurant & Bar omogućava da se u hrani i piću uživa neposredno uz plažu. Gostima su na raspolaganju i à la carte restorani Asian Fusion, Sushi & Teppanyaki i italijanski restoran. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, turska kafa i dodatne usluge van hotelskog koncepta plaćaju se posebno. Za goste kojima odmor ne znači samo ležaljku i more, hotel pruža različite mogućnosti za aktivniji dan. Padel, stoni tenis, odbojka na pesku i water ball deo su ponude, dok se tokom dana organizuju različite aktivnosti i zabava pored bazena. Večernji zabavni program nastavlja hotelski ritam i nakon zalaska sunca.

Foto: Promo

Najmlađi gosti imaju svoj svet zabave. Kreativne aktivnosti, radionice, interaktivne igre, oslikavanje lica, dečji zabavni programi i mini-disko omogućavaju da i deca imaju svoj deo odmora, dok im je na raspolaganju i poseban grejani dečji bazen. A kada dođe trenutak da se aktivan dan zameni sporijim ritmom, gostima su na raspolaganju spa i fitnes centar – još jedna mogućnost da svaki dan odmora izgleda drugačije. Upravo položaj daje SRNTY Sahl Hasheesh ex Serenity Sky Arc 5★poseban karakter. Privatna peščana plaža, bazeni i Ultra All Inclusive usluga pružaju sve što je potrebno za bezbrižan hotelski odmor, dok neposredna blizina glavnog šetališta i Old Town Piazza dela omogućava da se izađe iz resorta i upozna još jedno lice destinacije.

Ujutru Crveno more i peščana plaža, tokom dana bazeni i komfor savremenog resorta, a predveče šetnja uz obalu prema Old Townu. Negde ispod površine mora ostaje i neobični „Sunken City“, kao podsetnik da Sahl Hasheesh ima šta da otkrije i onda kada pogled sa horizonta usmerite ka podvodnom svetu Crvenog mora.

Foto: Promo

Upravo u toj kombinaciji krije se veliki deo šarma ove destinacije – dovoljno mira za pravi odmor, dovoljno sadržaja da svaki dan može da izgleda drugačije i dovoljno zanimljivosti izvan hotelskog kompleksa da poželite da upoznate još jedno lice Egipta.

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