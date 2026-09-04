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Postoje postupci koje čovek može učiniti prema drugom čoveku, a da posledice ne budu vidljive odmah. Neke rane ne ostavljaju trag na telu, ali ostaju duboko u duši. U hrišćanskom učenju zato se posebno govori o odgovornosti za način na koji se odnosimo prema drugima, naročito prema onima koji su nam poverili svoje poverenje, ljubav i dobrotu.

Jedan od postupaka koji se u Svetom pismu i hrišćanskoj tradiciji posebno osuđuje jeste svesno nanošenje nepravde drugome, naročito kada čovek koristi svoju moć, položaj ili tuđe poverenje da bi nekoga ponizio, prevario ili povredio.

Foto: Zoonar/Elmar Gubisch, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Bog nije predstavljen kao neko ko kažnjava čoveka zbog svake njegove greške. Naprotiv, vera uči da je čoveku data mogućnost pokajanja, promene i povratka na pravi put. Ipak, postoji velika razlika između čoveka koji pogreši i onoga koji svesno čini zlo, opravdava ga i odbija da se pokaje.

Posebno se upozorava na licemerje

U hrišćanstvu je licemerje jedan od najtežih oblika duhovne zablude. To je situacija kada čovek spolja želi da izgleda pobožno, dobro i pravedno, dok istovremeno svesno čini suprotno.

Hristos je upravo licemerje više puta oštro kritikovao. Problem nije samo u samom grehu, već u tome što čovek odbija da prizna da greši i pokušava da svoju nepravdu predstavi kao vrlinu.

Zato se vernik ne poziva samo da čini dobra dela pred drugima, već da bude dobar i onda kada ga niko ne vidi.

Nepravda prema slabijem posebno se osuđuje

Foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Kroz Sveto pismo neprestano se ponavlja poziv da se zaštite siromašni, nemoćni, udovice, deca i svi oni koji nemaju moć da se sami izbore za sebe.

Kada čovek svesno iskorišćava nečiju slabost, ponižava ga ili mu uskraćuje ono što mu pripada, takav postupak se ne posmatra samo kao međuljudski problem. On postaje i pitanje odnosa čoveka prema Bogu.

Upravo zato se u hrišćanskoj tradiciji toliko insistira na milosti, pravednosti i saosećanju.

"Što učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste", jedna je od najpoznatijih Hristovih poruka koja podseća da odnos prema drugom čoveku ima i duhovnu dimenziju.

Osveta nije put kojim hrišćanin treba da ide

Kada nas neko povredi, prirodna reakcija može biti želja da mu uzvratimo. Međutim, hrišćanstvo čoveka poziva na nešto mnogo teže - da ne odgovara zlom na zlo.

To ne znači da nepravdu treba prihvatiti ili da čovek ne treba da se zaštiti. Ali znači da osveta, mržnja i želja da drugome bude loše ne predstavljaju hrišćanski odgovor.

"Ne osvećujte se za sebe", poruka je apostola Pavla, koji čoveka usmerava da pravdu ne traži kroz sopstvenu osvetu.

Najveća opasnost je kada čovek prestane da oseća da je pogrešio

crkveno krštenje Foto: Shutterstock

Prema hrišćanskom učenju, najveći problem nije samo pad u greh, već stanje u kojem čovek više ne želi da vidi svoj pad.

Čovek može pogrešiti, povrediti nekoga, izgovoriti teške reči ili doneti pogrešnu odluku. Ali pokajanje upravo postoji zato što se čoveku daje mogućnost da promeni svoj život.

Zato se u pravoslavlju pokajanje ne posmatra kao poniženje, već kao početak promene.

Nije poenta u strahu od kazne, već u promeni srca

Kada se govori o tome da "Bog kažnjava", važno je razumeti da hrišćansko učenje ne svodi odnos Boga i čoveka na sistem nagrade i kazne.

Bog poziva čoveka da se udalji od greha zato što greh razara čoveka, njegove odnose sa drugima i njegovu zajednicu sa Bogom.

Neke posledice naših postupaka dolaze prirodno. Ako nekoga stalno lažemo, izgubićemo njegovo poverenje. Ako nekoga ponižavamo, možemo ostati sami. Ako živimo u mržnji, ona će vremenom početi da oblikuje i naš sopstveni život.

Zato upozorenje nije samo: "Bog će te kazniti", već mnogo dublje pitanje: šta svojim postupcima pravimo od sopstvene duše?

Foto: Marko Karovic

Najveća promena počinje kada čovek ume da kaže: "Pogrešio sam"

U hrišćanskoj veri ne postoji čovek bez greške. Razlika je u tome šta čovek uradi kada shvati da je pogrešio.

Može da nastavi da se pravda, optužuje druge i traži opravdanja.

A može da zastane, prizna grešku, zatraži oproštaj i pokuša da je više ne ponovi.

U tome i jeste suština hrišćanske poruke: nije najvažnije koliko je čovek puta pao, već da li je spreman da ustane.

Zato, pre nego što osudimo drugoga ili poželimo da mu se vrati sve što je nama učinio, možda je važnije da se zapitamo kako mi postupamo prema ljudima oko sebe.

Jer vera ne počinje strahom od Božje kazne.

Počinje odgovornošću, ljubavlju, praštanjem i spremnošću da promenimo ono što u sebi znamo da nije dobro.