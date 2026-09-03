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Enisa Leković, srpska državljanka koja je nedavno pronađena živa i bezbedna u Nepalu, ponovo se oglasila na Instagramu i u emotivnoj poruci zahvalila svima koji su bili uz nju i njenu porodicu tokom dramatičnih dana neizvesnosti.

Enisa je navela da je tek nakon što je bezbedno stigla i saznala šta se događalo dok je bila potpuno odsečena od spoljnog sveta shvatila koliko su ona i još dve osobe sa kojima je putovala zapravo imali sreće.

Foto: Privatna Arhiva

- Bili smo veoma frustrirani jer smo propustili autobus, potpuno nesvesni da nam je to kašnjenje možda spaslo živote. Sada to vidim kao Božju zaštitu - napisala je Enisa.

Posebno se zahvalila svojoj ćerki, koja, kako je navela, nije prestajala da je traži i koja tokom najtežih trenutaka nije izgubila veru da je njena majka živa.

- Prošla je kroz nepodnošljivu neizvesnost i izuzetno teške trenutke pokušavajući da me pronađe. Ipak, nikada nije izgubila nadu da sam živa. Ostala je snažna i odlučna i učinila sve što je bilo moguće da me pronađe. Zahvaljujem Bogu svim srcem što mi je podario takvu ćerku - navela je.

Veliku zahvalnost uputila je i nepalskim vlastima i spasilačkim ekipama, koje su, prema njenim rečima, bile u stalnom kontaktu sa njenom ćerkom, pomagale joj da prikuplja informacije, tragale za njom i pružale joj podršku tokom teških trenutaka.

- Hvala svim Nepalcima koji su me tražili na terenu, našoj rodbini i prijateljima koji su bili uz moju ćerku, kao i svima iz Nepala, Srbije, Indije i širom sveta koji su se molili za mene i nadali se da ću biti pronađena živa - napisala je.

Enisa je u objavi izrazila i duboku tugu zbog ljudi koji nisu preživeli tragediju.

- Srce mi je slomljeno zbog onih koji se nisu vratili. Molim se da je Bog njihove duše primio sa milošću, podario im mir i mokšu i primio ih u svoje prisustvo - poručila je.

Foto: Instragram Printscreen/enisalekovic

Kako je navela, mnogi ljudi krenuli su na sveto hodočašće ka Gosainkundu povodom Janai Purnime, ali se nisu svi vratili svojim porodicama.

Na kraju je pozvala ljude širom sveta da budu uz Nepal i njegove građane, ističući da posledice tragedije prevazilaze granice jedne zemlje.

- Ovo nije samo tragedija Nepala - ovo je gubitak za čitavo čovečanstvo - napisala je Enisa i pozvala na više ljubavi, saosećanja, razumevanja i jedinstva.

Svoju objavu završila je porukom zahvalnosti:

Foto: Facebook/Ines Todorović

- Hvala svima koji su me tražili. Hvala svima koji su se molili za mene. Hvala svima koji su bili uz moju ćerku. Iznad svega, zahvaljujem Bogu na daru života.

Podsetimo, Enisa Leković iz Novog Pazara nestala je 26. avgusta u Nepalu, nakon što je kontakt sa njom prekinut usled katastrofalnih poplava i bujica koje su pogodile ovu zemlju. Ona je prethodno krenula iz Katmandua ka Dhunčeu, ali je, spletom okolnosti, zakasnila na taj autobus.

Nakon toga je krenula drugim autobusom, ali su ih ljudi koji su dolazili iz suprotnog pravca upozorili na opasnost i poplave, zbog čega su promenili pravac. Enisa je potom, zajedno sa još dve osobe, nastavila put ka Gosainkundu.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

U međuvremenu, njena ćerka je prijavila njen nestanak i pokrenula potragu, dok su se u potragu uključili i nepalske vlasti i spasilačke ekipe. Enisa je sve vreme bila bez mogućnosti da komunicira sa spoljnim svetom, zbog čega njena porodica nije znala šta se sa njom događa.

Nakon što je pronađena, Enisa se prvi put oglasila i ispričala kako je, zahvaljujući spletu okolnosti, izbegla autobus kojim je prvobitno trebalo da putuje.