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Grčki saradnici tvrdili su da novac za apartmane nije uplaćen, zbog čega 24 putnika nisu dobila ključeve. Među njima su bile porodice sa decom, stariji građani i dete sa invaliditetom. Neki su morali ponovo da plate smeštaj, dok su se drugi vratili u Srbiju o svom trošku. O slučaju i procedurama koje važe između turističkih agencija i njihovih govorio je Milan Vasić. 

- Ne znam precizne detalje, ali između te turističke agencije i ino-partnera, odnosno vlasnika smeštaja, postoji ugovor kojim se definišu obaveze i rokovi plaćanja. Zbog toga treba ispitati šta se konkretno dogodilo i zbog čega putnici nisu dobili smeštaj koji su uredno rezervisali. U većini slučajeva aranžmani putnika koji početkom septembra odlaze na letovanje već su u potpunosti plaćeni. Putnik tada dolazi u smeštaj koji je prethodno rezervisan i plaćen. Naravno, postoje izuzeci, ali to nije uobičajena praksa - objasnio je Vasić. 

Na pitanje šta građani mogu da urade u situaciji kada na destinaciji ne dobiju smeštaj koji su platili, Vasić ističe da putnici nisu prepušteni sami sebi.

- Svaka agencija, organizator putovanja, ima garanciju putovanja. One se kreću od minimum 50. 000 do 400. 000 evra, u zavisnosti kakav obim taj organizator pravi. Ako je veći obim, znači, poslovanja, naravno da mora da ima najveću garanciju od 400. 000 evra, i na osnovu toga se obeštećuje klijent. A klijent se obeštećuje od polise osiguranja ili bankarske garancije. Ako je u pitanju polisa osiguranja, potrebno je utvrditi koja je osiguravajuća kuća izdala polisu, jer je ona dužna da obešteti klijente. Međutim, visina naknade zavisi od ukupne štete i iznosa garancije. Ako je, na primer, ukupna šteta 100.000 evra, a garancija iznosi 50.000 evra, putnik koji je uplatio 300 evra mogao bi da dobije 150 evra.

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Milan Vasić: Očekujem da se putnicima vrati celokupan iznos aranžmana Izvor: Kurir televizija

Podseća da je i ranije bilo sličnih slučajeva sa turističkim agencijama, kada su putnici obeštećivani nakon aktiviranja garancija.

- Nažalost, i ranije smo imali slične situacije. U nekim slučajevima putnici su dobili ceo uplaćeni iznos, dok su drugi bili delimično obeštećeni. Očekujem da će i ovog puta biti aktivirana garancija putovanja. Ne znam kolika je garancija ove agencije, ali s obzirom na to da je reč o manjem organizatoru i, prema informacijama kojima raspolažem, relativno malom broju oštećenih putnika, očekujem da će im biti vraćen celokupan iznos aranžmana.

Vasić se osvrnuo i na odgovornost građana prilikom izbora turističke agencije, navodeći da je važno proveriti kome poveravaju novac za putovanje.

- Pre uplate aranžmana svakako je dobro proveriti agenciju, njeno iskustvo, poslovanje i iskustva drugih putnika. Korisno je proveriti i da li je agencija član nekog strukovnog udruženja, poput JUTA ili drugih turističkih udruženja. Ipak, odgovornost za realizaciju ugovorenog aranžmana prvenstveno je na organizatoru putovanja - zaključuje Vasić.

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