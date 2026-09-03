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Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović početak nove školske godine obeležio je sa učenicima OŠ "Stefan Nemanja", gde je zajedno sa đacima dočekao prvo školsko zvono.

Pavlović je seo sa učenicima u školsku klupu i u opuštenom razgovoru pitao ih kako su proveli letnji raspust, da li su uspeli da se odmore, pada li im teško povratak školskim obavezama i da li se raduju što su ponovo sa svojim drugarima.

"Prošao je letnji raspust, nažalost. Sada mora malo da se sedne i uči. Ali, jeste li radosni što se ponovo vidite?", pitao je Pavlović učenike, koji su mu uglas odgovorili potvrdno.

Foto: Grad Niš

"E, to je najvažnije - drugarstvo", poručio im je gradonačelnik.

Đaci su, na pitanje da li su se tokom raspusta odmorili, kroz osmeh odgovorili "toliko, toliko", a potvrdili su i da im je drago što su ponovo krenuli u školu.

Pavlović je podsetio da je Grad Niš ove godine obezbedio novčanu podršku za sve učenike osnovnih škola.

"Grad Niš je ove godine obezbedio po 20.000 dinara za sve niške osnovce. Dvadeset hiljada dinara za ove mališane koji su to zaslužili", rekao je Pavlović.

Foto: Grad Niš

Najavio je i nastavak ulaganja u školske objekte i prostore, sa ciljem da učenike naredne godine dočekaju još bolji uslovi.

"Da probamo da naredne godine školska dvorišta budu još uređenija, bolja i lepša kada budemo primali đake", kazao je Pavlović.

Na kraju druženja, gradonačelnik je čestitao početak nove školske godine svim učenicima.