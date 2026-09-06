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Jeziva telefonska prevara potresla je Beograd. Starija sugrađanka ostala je bez životne ušteđevine u iznosu od 30.000 evra nakon što je poverovala lažnom načelniku beogradske bolnice da je njenoj ćerki hitno potrebna operacija. Prevaranti su od nje tražili novac, a zatim joj dali bizarna i precizna uputstva kako da novac preda.

Da ovakav način prevare nije izolovan slučaj, potvrđuje i podatak da je zbog sličnih krivičnih dela uhapšen 23-godišnji državljanin Rusije, koji se sumnjiči da je telefonom lažno predstavljao kao lekar i od građana tražio da mu uplaćuju novac. Na taj način, prema sumnjama policije, pribavio je oko 60.000 evra. Istražitelji proveravaju i ulogu drugih osoba, odnosno da li je u pitanju organizovana grupa.

O tome kako prevaranti dolaze do svojih žrtava i na koji način ih uveravaju da je priča koju pričaju istinita, govorio je Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije.

- Sve je dragoceno kada je u pitanju istraga. Nadam se da će snimci sa nadzornih kamera, ali i drugi podaci kojima policija raspolaže, pomoći da se dođe do izvršilaca. Uveren sam da ovde nije reč o jednom pojedincu, već o grupi ljudi. Na meti su najčešće stariji ljudi, između ostalog i zato što mnogi od njih žive sami, empatični su i lakše je manipulisati njihovim emocijama. Zbog toga se godinama apeluje na njih da budu oprezni i da svaku ovakvu informaciju provere - upozorava Radenković.

Prema njegovim saznanjima, ovaj način prevare nije nov, već je ranije zabeležen u Bugarskoj i drugim zemljama regiona, odakle se potom proširio i na Srbiju.

- To verovatno nije slučajno. Sa Bugarske se to proširilo na nas, a ono što bih istakao jeste da se uglavnom to dešava na Novom Beogradu, područje na kojem živi veliki broj starijih ljudi, od kojih mnogi žive sami. Prevarantima je dovoljan i jedan uspešan slučaj da dođu do veoma velike količine novca.

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije Foto: Kurir Televizija

Prevaranti, međutim, ne računaju samo na ubedljivu priču. U nekim slučajevima koriste i savremenu tehnologiju kako bi žrtvu dodatno uverili da razgovara sa nekim kome veruje.

- Imamo slučajeve u kojima su koristili veštačku inteligenciju i puštali glas ćerke ili drugog člana porodice. Na taj način žele da žrtvu dodatno ubede da se zaista dogodila povreda i da je život njenog najbližeg ugrožen. To funkcioniše tako što oni žrtvu drže sve vreme na telefonu. Ne dozvoljavaju joj da prekine razgovor i proveri šta se zaista dogodilo. Govore joj da je situacija hitna, da nema vremena i da je osoba koja će preuzeti novac već krenula. Na taj način je drže u zabludi sve dok ne uradi ono što od nje traže.

Posebnu pažnju istražitelja, prema Radenkovićevim rečima, trebalo bi da privuče i pitanje kako prevaranti dolaze do podataka o svojim žrtvama.

- Ono što je veoma važno jeste utvrditi kako i na koji način dolaze do podataka o ljudima koje pozivaju. Više nemamo ni informacije putem 988 kao nekada, a oni ipak raspolažu fiksnim brojevima telefona i često znaju imena dece svojih žrtava. To ih čini još ubedljivijim - zaključio je Radenković.

Istraga ovog slučaja je u toku, a policija proverava sve dostupne tragove, uključujući i snimke nadzornih kamera. Građanima se još jednom savetuje da svaku informaciju o navodnoj povredi ili ugroženom životu člana porodice provere direktno sa njim ili drugim članovima porodice, pre nego što bilo kome predaju ili uplate novac.

04:08 Dejan Radenković: Grupa ljudi vrši prevare telefonskim putem Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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