Vučić potvrdio, telo Ratka Mladića stiže u Srbiju: Pred službama je izuzetno teška i komplikovana situacija
Telo Ratka Mladića preuzeto je i u kasnim popodnevnim satima trebalo bi da stigne u Srbiju, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje novinara tokom obilaska domaćinstva Petrović u Čoki.
- Verujem da će porodica Ratka Mladića objaviti sve informacije, ali prema mojim poslednjim infomracijama, očekuje se da telo Ratka Mladića u kasnim popodnevnim satima stigne u Srbiju - rekao je on.
Vučić je naglasio da je najvažnija stvar da naše agencije obezbede da sve prođe glatko, i da je jako teška i komplikovana situacija pred službama.
Podsetimo, Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu.
Smrti je prethodilo više moždanih udara i ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja o kojem se pisalo nedeljama pre tragičnog ishoda. Zahtevi njegove porodice da mu se zbog narušenog zdravlja odobri lečenje u Srbiji nisu bili prihvaćeni.
U Hagu je izdržavao pravosnažnu kaznu doživotnog zatvora na koju je osuđen zbog ratnih zločina. Iza rešetaka je proveo poslednjih 15 godina svog života, počev od hapšenja 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina.