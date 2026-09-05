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Manastir Ostrog vekovima važi za jedno od najvećih svetilišta na Balkanu - mesto gde hiljade vernika svakodnevno hrli u potrazi za mirom, utehom i čudesnim isceljenjima pod okriljem Svetog Vasilija.

Za mnoge je ova svetinja povezana sa brojnim svedočenjima o čudesnim izlečenjima i neobičnim iskustvima, a upravo zbog toga svaki nesvakidašnji prizor iz Ostroga privuče veliku pažnju.

Foto: Instagram Printscreen/unikatni.svet.original

Jedan takav snimak ponovo je počeo da kruži internetom.

Na snimku koji kruži internetom zabeležena je dramatična i prilično uznemirujuća scena - žena nepomično leži na zemlji dok je nekolicina prisutnih okružuje. Iznad nje stoji sveštenik sa krstom u ruci i čita molitve. U sledećem trenutku nastaje pravi drama - žena počinje nekontrolisano da se grči, otima i vrišti iz sve snage.

Snimak je osvanuo na Instagram stranici "unikatni.svet.original" uz tvrdnju da je reč o nesvakidašnjoj "borbi protiv nečastivih sila" i molitvi za osobu za koju se veruje da je obuzeta duhovnim patnjama.

Ipak, obavijeni velom tajne ostali su ključni detalji - nije poznato kada je ovaj uznemirujući video nastao, ko je nesrećna žena, niti šta je prethodilo ovom iznenadnom napadu, zbog čega je nemoguće sa sigurnošću tvrditi šta se zapravo dogodilo.

Duhovna patnja ili zdravstveni problem?

Sveštena lica podsećaju da u pravoslavnoj tradiciji postoje posebne molitve koje se čitaju osobama u teškom duhovnom stanju, ali naglašavaju da ovakve obrede nipošto ne treba izjednačavati sa holivudskim scenama iz horor filmova.

S druge strane, stručnjaci upozoravaju da iznenadni gubitak kontrole, siloviti grčevi i vriska mogu biti posledica ozbiljnih zdravstvenih, neuroloških ili psihičkih stanja. Upravo zbog toga, bilo kakvi zaključci samo na osnovu kratkog snimka sa mreža ostaju na nivou nagađanja.