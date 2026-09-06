Slušaj vest

Postoje susreti koji se čekaju nekoliko dana, meseci ili godina. A postoje i oni na koje se čeka čitav život.

Jedan takav susret dogodio se nakon gotovo 30 godina, kada su se majka i sin, razdvojeni dok je on još bio dete, konačno ponovo pronašli.

Priču je objavio Hanas Kovačević iz Zenice, penzionisani inspektor koji već godinama, zajedno sa članovima svoje grupe, pomaže ljudima da pronađu osobe sa kojima su izgubili svaki kontakt.

Kako je Kovačević ispričao, potraga za ovim mladićem počela je još pre nekoliko godina. Tada su uspeli da dođu do informacije gde se on nalazi, ali do susreta majke i sina ipak nije došlo.

Dete koje je izraslo u mladića godinama je živeo u uverenju da ga je majka ostavila.

Istina je, međutim, bila drugačija.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Ekipa u potrazi

Majka je bila veoma mlada i i sama je odrasla u domu. Nakon što je dobila posao, svakodnevno je posećivala sina koji je tada imao svega dve godine i nalazio se u domu u Zvečanskoj.

Mališan je, kako se navodi u ovoj potresnoj priči, već kao dvogodišnjak znao kada će majka doći.

Čekao ju je na balkonu.

A onda je jednog dana, dok je prilazila domu, majka primetila da ga nema. Ušla je unutra i pitala gde je njeno dete.

Odgovor koji je dobila promenio joj je život.

Rečeno joj je da je dete dato na usvajanje.

Foto: Zorana Jevtić

Bila je mlada, bez dovoljno podrške i mogućnosti da se izbori sa sistemom. Godinama je pokušavala da sazna gde joj je sin, ali bez uspeha.

U međuvremenu, dete je usvojila imućna porodica. Prema Kovačevićevim navodima, majka je sve vreme pokušavala da dođe do bilo kakve informacije o njemu, ali joj to nije polazilo za rukom.

Nije odustajala.

Obratila se grupi "Ekipa u potrazi", a Kovačević i članovi grupe uspeli su relativno brzo da dođu do informacije o njenom sinu. Ipak, put do pravog susreta bio je mnogo duži.

Uspeli su da dođu i do njegove fotografije.

A onda se dogodilo nešto gotovo filmski neverovatno.

Foto: kurir televizij

Ovog leta, na jednom graničnom prelazu, majku je prilikom kontrole zaustavio - njen rođeni sin.

Prepoznala ga je.

Razgovarali su i razmenili brojeve telefona.

- Nadam se da će ostati u kontaktu - napisao je Kovačević.

Za sve vreme dok je trajala potraga, život je napravio još jedan veliki krug. Mladić se u međuvremenu oženio i dobio dete, pa je njegova majka, posle svih tih godina čekanja i neizvesnosti, postala baka.

Od sina kojeg je poslednji put gledala kao dvogodišnjaka, dočekala je da upozna čoveka u kojeg je odrastao.

Inspektor koji ljude vraća jedne drugima

Hanas Kovačević iz Zenice, inače inspektor u penziji, poslednjih desetak godina svoj slobodan prostor posvećuje potragama za ljudima koji su izgubili kontakt sa članovima porodice, prijateljima ili osobama koje su nekada činile važan deo njihovog života.