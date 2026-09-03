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Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, koji je preminuo u Hagu 27. avgusta, preuzeo je očevo telo i uskoro treba da polete za Beograd.

Mladić je u Hag otišao sa ćerkom Anastasijom, odnosno Ratkovom unukom i dvojicom podoficira koji su, za vreme vojne službe, bili lični pratioci srpskog generala - Zoran Zrnić i Đorđe Marjanović.

Ranije danas, Vučić se obratio javnosti tokom obilaska domaćinstva Petrović u Čoki i potvrdio da je telo generala Ratka Mladića preuzeto i da u kasnim popodnevnim satima stiže u Srbiju.

- Porodica će se obratiti javnosti - rekao je predsednik, a na pitanje da li je porodica nešto tražila, Vučić je naglasio da nije na njemu da govori o tome već da će se porodica obratiti javnosti.

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Foto: DRAGO VEJNOVIC/EPA

Podsetimo, general Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i jedna od najznačajnijih ličnosti novije srpske istorije, preminuo je 27. avgusta ove godine u Hagu, u 84. godini.

Srpski general upokojio se daleko od svoje zemlje i najbližih, u pritvorskoj bolnici haškog kazamata u kojoj je poslednje godine života proveo gotovo nepokretan, narušenog zdravlja i pod palijativnom negom.

Uprkos brojnim molbama porodice, lekara, Srbije i Republike Srpske, nije mu omogućeno da poslednje dane provede među svojima i da se od života oprosti u zemlji kojoj je pripadao i za koju se borio.

Kurir.rs/ Informer

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