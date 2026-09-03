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Navršila se godina dana rada Alimentacionog fonda i za to vreme doneta su 643 rešenja i isplaćeno je više od 63 miliona dinara za 959 dece, saopštio je juče premijer Srbije prof. dr Đuro Macut na konferenciji "Prva godina Alimentacionog fonda - Nijedno dete ne sme da čeka". Kako je istaknuto, cilj fonda je da deca ne trpe posledice kada roditelj koji je u obavezi da plaća alimentaciju ne izvršava svoju dužnost.

- Danas obeležavamo godinu dana od osnivanja Alimentacionog fonda Republike Srbije, mehanizma kojim smo želeli da pokažemo da nijedno dete u Srbiji ne sme da trpi zbog neodgovornosti odraslih - rekao je Macut.

Premijer je ukazao da iza 643 rešenja i više od 63 miliona dinara ne stoje samo statistički podaci, već konkretne porodice kojima je pomoć države omogućila veću sigurnost.

Foto: Marko Karovic

- To su deca, korisnici kojima smo osigurali bar onaj početni deo one budućnosti i sigurnosti koju bi trebalo da imaju u okviru svojih porodica i šire društvene zajednice - kazao je premijer i poručio da će država nastaviti da unapređuje rad Alimentacionog fonda i da svaki opravdani zahtev treba da bude rešen što brže i efikasnije.

- Jaka i odgovorna država je upravo ona koja pokazuje da može i da hoće da stane iza onih kojima je pomoć najpotrebnija. Nema veće obaveze od obaveze zaštite naše dece.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević navela je da su od početka rada Fonda zahteve podneli 514 majki, 83 oca i 46 punoletnih građana. Ipak, kako je istakla, najvažniji podatak za nju je upravo broj dece koja su dobila podršku.

Foto: Marko Karovic

- Danas obeležavamo prvu godinu rada Alimentacionog fonda, važnog sistemskog rešenja čiji je osnovni princip da nijedno dete ne sme da čeka na ono što mu zakonom pripada - rekla je Žarić Kovačević i podsetila da je usvajanjem Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda 16. juna 2025. ministarstvo na čijem je čelu određeno za upravljača Fonda.

Zakon je počeo da se primenjuje krajem avgusta iste godine, a ministarka je navela da je za samo dva meseca uspostavljen sistem neophodan za njegovo funkcionisanje.

Alimentacioni fond je osnovan kao budžetski fond, a poslednjim rebalansom za oblast socijalne zaštite opredeljeno je oko 25 milijardi dinara više, između ostalog i za rad Fonda i sprovođenje Zakona o roditelju-negovatelju.

1/11 Vidi galeriju Konferencija godinu dana od osnivanja Alimentacionog fonda Foto: MARKO KAROVIC, Marko Karovic