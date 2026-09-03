Slušaj vest

Princ-naslednik Filip i princeza Danica Karađorđević proveli su nekoliko dana odmora u Trebinju i Hercegovini, a fotografije sa putovanja podelili su sa pratiocima na društvenim mrežama. Posetili su neke od najznačajnijih hercegovačkih svetinja, susreli se sa dragim prijateljima i još jednom pokazali koliko su vezani za ovaj kraj.

1/3 Vidi galeriju Princ Filip i princeza Danica Karađorđević Foto: Kancelarija princa Filipa

„Proveli smo nekoliko divnih dana u našem voljenom Trebinju i Hercegovini, kraju kojem se uvek iznova vraćamo sa posebnom radošću“, poručili su Filip i Danica uz fotografije sa kratkog porodičnog odmora, aprenela Kancelarija princa Filipa.

Jedna od njihovih prvih stanica bio je manastir Tvrdoš, gde su se poklonili i pomolili kraj groba blaženopočivšeg vladike Atanasija.

Za ovaj susret sa Hercegovinom vezuje ih i posebno lično sećanje, jer ih je upravo vladika Atanasije dočekao prilikom njihove prve posete Trebinju.

„Taj susret ostao nam je u dubokom i dragocenom sećanju“, naveli su princ-naslednik i princeza, koji su se ovom prilikom susreli i sa igumanom Savom.

Filip i Danica posetili su i Hercegovačku Gračanicu, gde su prisustvovali Svetoj Liturgiji koju je služio Episkop zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije.

Na njihovoj nezaobilaznoj ruti našao se i Petropavlov manastir, mesto koje, kako ističu, zauzima posebno mesto u životu njihove porodice.

„Iznova se radujemo susretu sa sestrinstvom ove svetinje, koje nas uvek dočekuje sa velikom ljubavlju i toplinom“, poručili su.

Ipak, osim svetinja i dragih susreta, Filip i Danica nisu krili ni oduševljenje prirodom i jedinstvenim pejzažima Hercegovine.

„Hercegovina ima posebno mesto u našim srcima. Njeni veličanstveni predeli, bogata priroda, kamen, planine, vinogradi i vode Trebišnjice i Sušice čine je jednim od najlepših, najbogatijih i najosobenijih krajeva na našim prostorima“, napisali su.

Posebno su naglasili da lepota Hercegovine nije samo nešto čemu se treba diviti, već i nasleđe koje treba sačuvati za buduće generacije.

„Ta lepota nije samo dar kojem se divimo, ljudi velikog srca i dostojanstva koje cenimo, već i nasleđe koje smo dužni da čuvamo, negujemo i sa ponosom ostavimo generacijama koje dolaze“, zaključili su princ-naslednik Filip i princeza Danica Karađorđević.

Sudeći po fotografijama i njihovim rečima, Trebinje i Hercegovina za Filipa i Danicu nisu tek još jedna destinacija za odmor – već mesto kojem se vraćaju zbog uspomena, ljudi, vere i osećaja pripadnosti.