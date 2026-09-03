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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je selo Skelu kod Obrenovca koje je u istoriji Srbije ostalo upamćeno po junaštvu devojaka koje su se utopile u Savi kako ne bi pale u ruke Turaka.

"Došla sam prvi put na ovo mesto pre 6 godina. I tada sam čula za ideju meštana da se podigne spomen obeležje podvigu žena ovoga kraja. Meštani Skele su konačno dočekali da to i učinimo", navela je ministarka.

Ona je podsetila da su devojke nakon propasti Prvog srpskog ustanka 1813. godine, da bi sačuvale svoju čast, utopile se u Savi.

"Uhvatile su se za ruke, ušle u Savu kako ih Turci ne bi obeščastili. Ovo znamenito mesto, koje je istorijsko i slobodarsko još uvek nije otkrilo spomen-obeležje koje je dostojno jednog ovakvog trenutka i jednog ovakvog događaja. Ovde se nalazi jedna tabla koja je odavno postavljen gde zahvalni narod Posavine beleži da je preko 50 žena ušlo u Savui da ne bi žive pale u turske ruke. A mi smo danas došli kao Ministarstvo koje je zaduženo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, za brigu o našim ratnim memorijalima, našim spomenicima i spomen-obeležjima, da najavimo da će Skela dobiti spomen-česmu na kojoj će biti i ispisano i na drugi način ilustrovano i obeleženo ovo podvižništvo naših žena i devojaka. One su uglavnom bile sve mlade 15, 16, 17, 18 godina i mi želimo da jednim spomen-obeležjem, spomen-česmom da proteče voda kao simbol života i uopšte njihovog prekinutog devojaštva", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala: