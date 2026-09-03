"Skela će dobiti spomen-česmu!" Ministarka Đurđević Stamenkovski obišla mesto gde su se srpske devojke utopile u Savi kako ih Turci ne bi obeščastili (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je selo Skelu kod Obrenovca koje je u istoriji Srbije ostalo upamćeno po junaštvu devojaka koje su se utopile u Savi kako ne bi pale u ruke Turaka.
"Došla sam prvi put na ovo mesto pre 6 godina. I tada sam čula za ideju meštana da se podigne spomen obeležje podvigu žena ovoga kraja. Meštani Skele su konačno dočekali da to i učinimo", navela je ministarka.
Ona je podsetila da su devojke nakon propasti Prvog srpskog ustanka 1813. godine, da bi sačuvale svoju čast, utopile se u Savi.
"Uhvatile su se za ruke, ušle u Savu kako ih Turci ne bi obeščastili. Ovo znamenito mesto, koje je istorijsko i slobodarsko još uvek nije otkrilo spomen-obeležje koje je dostojno jednog ovakvog trenutka i jednog ovakvog događaja. Ovde se nalazi jedna tabla koja je odavno postavljen gde zahvalni narod Posavine beleži da je preko 50 žena ušlo u Savui da ne bi žive pale u turske ruke. A mi smo danas došli kao Ministarstvo koje je zaduženo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, za brigu o našim ratnim memorijalima, našim spomenicima i spomen-obeležjima, da najavimo da će Skela dobiti spomen-česmu na kojoj će biti i ispisano i na drugi način ilustrovano i obeleženo ovo podvižništvo naših žena i devojaka. One su uglavnom bile sve mlade 15, 16, 17, 18 godina i mi želimo da jednim spomen-obeležjem, spomen-česmom da proteče voda kao simbol života i uopšte njihovog prekinutog devojaštva", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Verujemo da je to upravo ta vertikala vrednosti koje su nam neophodne i na koje nas upravo te devojke naše podsećaju. I mislim da će ovo mesto biti mesto okupljanja za sve generacije koje dolaze, pre svega za one najmlađe koje će moći upravo na ovom primeru da nauče kakvi su im preci bili".