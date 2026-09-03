Amina Jusović, novinarka i majka osmogodišnje devojčice i sedmogodišnjeg dečaka, tri godine nakon razvoda nije dobila nijednu uplatu alimentacije za svoju decu. Tek kada je počeo s radom Alimentacioni fond, stigla je prva uplata, novac koji joj, kaže, danas znači mnogo više od finansijske pomoći.

Amina dodaje da je razvod bio posledica dugotrajnog fizičkog nasilja, kao i psihičkih i emotivnih trauma. Nakon toga, sav teret brige o deci pao je na nju.

- Pokušavala sam na različite načine da bivši suprug počne da izmiruje obaveze. Mislio je da taj novac ide meni. Pokušavala sam da mu pokažem za šta se koristi, slala uplatnice za vannastavne aktivnosti, ali ništa. Tri godine deca nisu dobila nijedan dinar. Prva uplata stigla je tek preko Alimentacionog fonda - kaže Jusovićeva i ističe:

- Posebno težak izazov je briga o sinu, koji je autističan i kome su potrebni dodatna nega, tretmani i veća finansijska stabilnost.

Zato novac iz fonda nije samo finansijska pomoć. Najvažniji je osećaj sigurnosti, da znam da će tog datuma stići nešto što moja deca zaslužuju, a što tri godine nisu dobijala.