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O vremenskim prilikama, temperaturama, padavinama, suši i vodostaju reka govorio je meteorolog Nedeljko Todorović za emisiju "Puls Srbije" kod voditelja Nikole Miloradovića.

Još nedelju dana prave letnje vreline

Prema rečima meteorologa, narednih nekoliko dana i dalje će biti veoma toplo, sa temperaturama uglavnom između 30 i 35 stepeni, dok će pojedini dani doneti i više vrednosti.

- "Nazire" se promena. Normalno, još jedno sedam dana biće prava letnja vrućina, mada se, za razliku od avgusta, već primećuje da su jutra svežija. Danju će i dalje biti 30 i više stepeni, otprilike od 30 do 35, bar narednih šest - sedam dana. Dva pika, odnosno dva dana sa najvišim temperaturama, biće oko 5. i 9. septembra. Pošto je ta subota, uslovno rečeno, najtoplija, temperature bi bile uglavnom oko 35, a ponegde možda i do 37 stepeni - rekao je Todorović.

Ipak, kako objašnjava, već između 5. i 6. septembra može doći do prvog, slabijeg prodora svežijeg vazduha, koji će doneti tek simbolične padavine.

- Već noću između 5. i 6. očekuje se priliv malo svežijeg vazduha, odnosno jedan od tih slabih prodora hladnijeg vazduha. Čak može u toku noći na severu da bude i neka kapljica kiše, ali to je zanemarljivo, kao i do sada, jer su ti prodori uglavnom bili slabo izraženi kada su u pitanju padavine. Taj pad temperature bi, gledajući maksimalne vrednosti, bio oko 5 stepeni, pa bi temperatura ponovo bila u blagom porastu do 9. septembra, kada sledi novi pik oko 35 stepeni. To bi možda bila ona prava letnja vrućina, temperatura karakteristična za sredinu leta - objasnio je meteorolog.

Prava promena, međutim, očekuje se nakon 9. septembra. Tada bi temperature mogle da budu osetno niže, čime bi se, kako kaže Todorović, promenio i subjektivni osećaj vremena.

- Posle 10. i 11. septembra, sledi još jedan pad temperature, ali bi taj bio izraženiji nego ovaj između 5. i 6. To znači da bi od 10. septembra, pa narednih pet - šest dana, maksimalna temperatura bila bar za pet do osam stepeni niža. To znači da bi maksimalne vrednosti bile negde od 23 do 27 stepeni. To je neka okvirna prognoza da ipak dolazi prestanak onog vrućeg dela leta i da ulazimo u period koji će i dalje biti topao, jer će temperature biti oko 25 stepeni, što jeste letnja temperatura. Ali će se promeniti utisak vreline - rekao je Todorović.

Foto: Kurir Televizija

Kiše i dalje malo, Dunav će se oporavljati mesecima

Iako će osveženje doneti prijatnije temperature, meteorolog upozorava da padavine i dalje ostaju veliki problem. Kako navodi, u narednom periodu nema naznaka za obilniju kišu, dok će za ozbiljniji oporavak vodostaja velikih reka biti potrebno mnogo vremena.

- Najverovatnije će biti i nešto malo kiše. Za padavine je malo neizvesno da se prognozira tačno koliko i u kojim danima. U većini mesta neće se ni primeti da je negde pala kiša, ali će se primetiti svežina, odnosno manja vrućina tokom dana - rekao je Todorović.

On ističe da upravo takav vremenski ritam može da bude nagoveštaj daljeg pada temperatura.

- To je neki ritam koji nagoveštava dalji pad temperature. Svaki sledeći prodor hladnijeg vazduha obara maksimalne temperature za tri, četiri, eventualno pet stepeni. Noću i uveče verovatno će biti potrebni džemperi, ali danju, kada ima sunca, 22 do 25 stepeni je sasvim u redu. Sunce i dalje greje organizam, tako da u narednih sedam dana završavamo sa onom pravom letnjom vrelinom - naveo je meteorolog.

suša

Foto: Shutterstock

Todorović se osvrnuo i na sušu i izuzetno nizak vodostaj reka, posebno Dunava i Save, navodeći da će za povratak velikih reka na prosečne vrednosti biti potrebno više meseci.

- Za to će trebati bar nekoliko meseci. Ako bi se krajem septembra ili u oktobru, da ne pričam o novembru, dogodilo nekoliko ozbiljnijih kišnih dana, manje reke mogu da se povrate. Međutim, za velike reke, Savu i Dunav, potrebna je veća količina padavina od izvorišnog dela pa ka nama. Bilo je nešto malo kiše pre desetak - petnaest dana u oblasti Alpa, pa se osetio mali porast Dunava. Na primer, u Zemunu je bio porast za nekih 30, 40 ili 50 centimetara, ali to je bio talas koji je prošao nizvodno i Dunav se vratio na one vrednosti niskog vodostaja. Da bi se Dunav povratio na neke prosečne, srednje vrednosti vodostaja, mislim da će pre Nove godine to teško biti - rekao je Todorović.

Suša ugrožava jesenju setvu, jesen još neizvesna

Velika suša već predstavlja problem i za poljoprivrednike, posebno kada je reč o pripremi zemljišta za jesenju setvu.

- Letnja vrućina koja ima manjak padavina jeste suša. Međutim, gledajući poljoprivredu i voćarstvo, mnogo su nezgodnije jesenje, zimske i prolećne suše. U proleće, kada je suša, u februaru, martu, pa do aprila, setva isto ide teško. Sada je problem i sa jesenjim oranjem. Ako i bude nešto kiše, njoj treba mnogo više vremena da natopi taj površinski sloj zemlje. Tako da je i to neizvesno i biće, uslovno rečeno, problema oko jesenje setve, bar za oranje. Na osnovu nekog opšteg zapažanja i znanja, tek možda u oktobru ili novembru može da bude nešto povoljnije - rekao je meteorolog.

Govoreći o jeseni i grejnoj sezoni, Todorović kaže da postoji mogućnost da se period suvog i stabilnog vremena produži, ali naglašava da dugoročnu prognozu ne treba uzimati kao sigurnu.

- Sa Atlantika dolaze cikloni, ali oslabljeni, sa malo oblaka i malo kiše. Po inerciji sistema, može da se produži taj tip vremena i u septembru, pa možda čak i u oktobru. U oktobru se javlja ono takozvano Miholjsko leto, koje ima iste karakteristike - duže periode suvog i sunčanog vremena. Može ujutru da bude malo hladnije, čak i mraza, ali generalno preovlađuje suva situacija sa malo padavina. Međutim, stvarno je neizvesno da li će baš tako biti - istakao je Todorović.

On ne isključuje ni mogućnost naglog preokreta i obilnijih padavina tokom jeseni.

- Posle ove tromesečne ili skoro četvoromesečne suše, možda se dogodi neki preokret, pa da, uslovno rečeno, bude iznenađenje i da u oktobru bude neka ozbiljnija kiša, pa čak da padne i sneg u planinama, kao što je bilo prošle godine. Veća je verovatnoća da se produži manjak padavina u narednih mesec - dva - zaključio je meteorolog Nedeljko Todorović.

03:32 DA LI SE NAZIRE KRAJ DUGOM VRELOM LETU? Meteorolog Todorović otkrio kada stiže pravo zahlađenje Izvor: Kurir televizija

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