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Bosiljka Mladić, supruga generala Ratka Mladića, za "Novosti" govori u trenutku dok se telo njenog supruga doprema iz Haga u Srbiju.

- Zahvalna sam svima koji su pomogli da mu poslednja želja bude ispunjena - kaže ona.

Vest iz Haga o putu preminulog generala Mladića na povratku kući ispunile su tišinu. Bosiljka Mladić, njegova supruga, na prstima, držeći telefon, prati svaku reč do leta, kojim će biti dopremljen kovčeg sa telom čoveka kome je bila životna saputnica, oslonac i velika ljubav. Ostao je nepun sat. Ona drhti, dok izgovara nekoliko isprekidanih rečenica:

- Srce mi je mirnije. Ratku će biti ispunjena poslednja želja, da počiva pored našeg deteta.

Foto: PETER DEJONG / POOL/AP POOL

Komemoracija povodom smrti osuđenog generala Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.

Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.

Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen.

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.

Njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni. Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu da razmotri zahtev za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.

Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.