Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Avion sa telom generala Ratka Mladića sleteo je u Srbiju.

Prema podacima sa sajta flightradar24, taj let je bio najpraćeniji na svetu.

Darko Mladić sa ćerkom Foto: TV Prva prinscreen

U avionu kojim je iz Haga dopremljeno telo generala Mladića su sin generala Mladića, Darko Mladić, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca generala Mladića.

Foto: tv prva printscreen

Komemoracija povodom smrti osuđenog generala Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.

Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.