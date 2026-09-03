Kovčeg prekriven zastavom Srbije, sin i unuka u crnini: Avion sa telom Ratka Mladića sleteo u Beograd (FOTO)
Avion sa telom generala Ratka Mladića sleteo je u Srbiju.
Prema podacima sa sajta flightradar24, taj let je bio najpraćeniji na svetu.
U avionu kojim je iz Haga dopremljeno telo generala Mladića su sin generala Mladića, Darko Mladić, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca generala Mladića.
Komemoracija povodom smrti osuđenog generala Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.
Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.
Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.
Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen.