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Obdukcija tela generala Ratka Mladića biće obavljena na Vojno medicinskoj akademiji, rekao je danas zamenik načelnika, docent pukovnik Ivan Leković.

- Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića su dopremljeni na Vojnomedicinsku akademiju na zahtev porodice generala Ratka Mladića, i na osnovu dopisa ministra pravde. Vojnomedicinska akademija će obaviti obdukciju posmrtnih ostataka generala Ratka Mladića - rekao je on.

- Vojnomedicinska akademija poseduje sve stručne, prostorne i kadrovske kapacitete da uradi tu obdukciju i sve pretrage i analize na osnovu dobre medicinske prakse. Svi nalazi, kako obdukcije, tako i svih analiza i pretraga, u najskorijem roku biće dostavljeni porodici i nadležnim institucijama - rekao je pukovnik Leković.

Telo generala Mladića dopremljeno je danas u Beograd, a sahrana će biti obavljena u ponedeljak.

Kurir.rs/Informer

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