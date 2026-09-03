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Početak školske godine i povratak dece u vrtiće i škole ponovo donose veći broj kontakata među najmlađima, a sa njima se mogu očekivati i uobičajene respiratorne infekcije. Curenje nosa, kijanje, kašalj i temperatura samo su neki od simptoma koji se mogu pojaviti kada deca ponovo počnu da provode mnogo vremena zajedno.

O tome koliko trenutno ima prehlađenih mališana, kako razlikovati alergiju od infekcije i šta roditelji mogu da urade kako bi ojačali imunitet dece, u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Nikole Miloradovića, govorili su dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Palilula", i dr Saša Milićević, pedijatar i pulmolog.

Virusi se tek očekuju

Dr Saša Milićević objašnjava da je još rano govoriti o pravom naletu infekcija, jer je potrebno da prođe period inkubacije, nakon što deca ponovo počnu da budu u velikim kolektivima.

- Ima prehlađenih, ali možda još ne znaju. Prošlo je malo vremena, tu je period inkubacije, odnosno vreme dok deca razmene klice i dok se pojave simptomi. Ko zna koliko je dece sada već zaraženo, pa će se to videti za nekoliko dana. Iskustvo pokazuje da već posle dva-tri dana možemo videti ko je neku klicu "navukao". Tada se javljaju klasični simptomi kod dece - curenje nosa, kijanje, kašalj, temperatura - rekao je Milićević.

Kako je dodao, problem predstavlja to što deca u kolektivima dolaze u mnogo bliži kontakt nego odrasli, pa se različite infekcije lakše prenose.

- Kada deca krenu u vrtić ili školu, sa sobom nose sve one klice koje imaju u svom krugu, u porodici. Baka, deka, mama, tata, svi smo mi na neki način kliconoše. Deca možda nisu bolesna, ali mogu da nose određene mikroorganizme, a onda kada se nađu zajedno, međusobno ih razmenjuju. U vrtiću razmenjuju igračke, nekada i dude, dok su u školi stalno u kontaktu, pa čak i piju iz iste flaše. Tako da će toga sigurno biti - naveo je pedijatar.

Milićević upozorava da se ne treba odmah prepustiti panici, ali da roditelji moraju biti oprezni ukoliko dete razvije simptome.

- Nadamo se da neće biti neka epidemija i da naš kolektivni imunitet neće toliko pasti. Dosta nam je kovida za ceo život, ali iskustvo pokazuje da će manjih epidemija i talasa infekcija sigurno biti. Deca su jednostavno u mnogo većem međusobnom kontaktu i zato se infekcije lakše šire - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Ne lečite decu na svoju ruku

Stojanović i Milićević posebno su apelovali na roditelje da decu ne leče samoinicijativno, kao i da bolesno dete ne šalju u kolektiv. Milićević je ukazao i na problem alergija, koje u ovom periodu mogu ličiti na simptome respiratorne infekcije.

- Ovo je sada i vreme alergija, a deca su sklona alergijama. Svaki roditelj uglavnom zna da li njegovo dete svake godine u isto vreme ima određene tegobe. Alergija nije prehlada i ne treba ih mešati. Ako dete ima simptome koji ukazuju na neku infekciju, nemojte ga slati u obdanište ili školu, već ga ostavite kod kuće i obratite se lekaru. Nemojte ići u apoteku kao da idete u market i uzimati lekove na svoju ruku. Najveća greška je dati detetu lek koji mu ne odgovara, jer se tako može stvoriti lažna klinička slika i lekaru otežati da utvrdi šta se zapravo dešava - upozorio je Milićević.

On je savetovao roditeljima da, kada lekar proceni da je potrebno, urade i laboratorijske analize kako bi se dobila jasnija slika zdravstvenog stanja deteta.

- Kada osetite da nešto nije u redu, neka dete uradi laboratoriju i analize, kao što ih radite i vi. Laboratorija je dostupna i lekar na osnovu rezultata ima za šta da se uhvati. Ne treba pustiti da prođe sedam ili deset dana, uz objašnjenje da smo bili na moru, da smo se vratili i da je možda virus ili infekcija. Posebno su problematične stomačne tegobe koje dete može da donese sa letovanja, a da se ne leči na vreme. Tada, kroz kontakt sa drugom decom ili preko hrane, problem može da se proširi i nastane epidemija - rekao je pedijatar.

Direktor Doma zdravlja "Palilula" dr Aleksandar Stojanović, posebno je apelovao na roditelje da ne pokušavaju sami da postavljaju dijagnoze i određuju terapiju deci, već da se obrate lekaru i urade potrebne analize.

- Nemojte, roditelji, koristiti telefone i lečenje preko mreža. Nemojte koristiti internet gde vam se nude 42 varijante za jednu bolest. Ukucate simptome, pa čitate jednu mogućnost, drugu, treću, a dok majka to sve pročita, dete već može da uđe u problem. Onda se zove Urgentni centar, pita se da li je dežurna Tiršova, Institut za majku i dete ili neka druga ustanova. Nema potrebe da čekate da problem toliko eskalira. Savremena medicina je tu da pomogne, a virusa uvek ima - i leti i zimi i gde god da odete - rekao je Stojanović.

Foto: Kurir Televizija

On je naglasio i da roditelji ne bi trebalo da imaju strah od laboratorijskih analiza kada lekar proceni da su potrebne.

- U Domu zdravlja "Palilula" i koliko ja mogu da kažem, u svim domovima zdravlja u Srbiji, dete neće biti vraćeno ako lekar proceni da treba da uradi laboratoriju. Kod mene danas može da dođe 1.000 ljudi u laboratoriju i niko neće biti vraćen. Nema limita. Hiljadu ljudi, hiljadu analiza, sto ljudi, sto analiza. Svi će uraditi analizu, uključujući decu, odrasle i sve ostale. Tako je kod mene i tako treba da bude svuda. Ja nisam pedijatar, ali pedijatar na osnovu laboratorijskih rezultata ima za šta da se uhvati i može da donese pravu odluku o tome šta dalje treba raditi - objasnio je direktor.

Kada je reč o prevenciji i jačanju imuniteta, Milićević naglašava da roditelji ne treba da traže prečice u suplementima, već da se fokusiraju na osnovne navike.

- Prirodna i zdrava hrana je veoma važna. Vidim da ljudi nekada pokušavaju da je zamene različitim suplementima, jer je to sada moderno. Neće dete da jede, pa roditelji traže neki preparat koji će navodno sve to da nadomesti. Ne mora dete da jede mnogo, ali mora da jede zdravo i redovno. Mora da ima dovoljno sna, jer deca danas malo spavaju. Veoma je važno i da, kada je neko bolestan, bude izolovan. Znam da je to teško i da se roditelji pitaju ko će sada čuvati dete, ali ako je dete bolesno, ne treba ga slati među drugu decu - zaključio je Saša Milićević.

04:54 ĐACI SE VRATILI U ŠKOLE, A SA NJIMA I VIRUSI! Stručnjaci upozoravaju šta roditelji nikako ne treba da rade kada se dete razboli Izvor: Kurir televizija

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