Slušaj vest

Krajem jula na planini Kablar, kod Čačka, otvoren je jedinstveni stakleni Vidikovac. Za mesec dana obišlo ga je više od 20.000 ljudi, a nova atrakcija već je postala jedan od aduta turističke ponude čačanskog kraja.

Od parkinga do samog vrha Kablara pešači se oko 600 metara. Staza kroz šumu vodi do vrha, gde se na 879 metara nadmorske visine otvara veličanstven pogled.

“Isplati se naporno jeste ono kad smo sa decom došli do gore, ali realno je super. Prelepa je priroda. Meni se mnogo sviđa”, kaže jedna sagovornica sa vidikovca Kablara.

“Prelep ambijent, prelepa priroda, impozantan objekat. Svaka čast onome ko se ovo setio i ko je ovo napravio”, navodi posetilac.

“Obilazimo manastire i sve turistička mesta i baš mi je drago. Super je”, kaže sagovornica.

Sa dve platforme kao na dlanu su predeli Čačka, Lučana, Požege i Gornjeg Milanovca. Kroz stakleni pod vide se strme kablarske stene, a preko ograde meandri Zapadne Morave, susedni Ovčar i manastiri Male Srpske Svete Gore. Dok neki posetioci nesigurnim korakom prelaze preko stakla, drugi sa oduševljenjem uživaju u pogledu iz potpuno drugačije perspektive.

Foto: RINA

“Krenuli smo za Igalo usput da obiđemo novi ambijent šteta je što ljudi malo više ne dolaze Srbiju da posećuju nego beže po Grčkoj”, kaže jedan posetilac.

„Došli smo iz Slovenije, kroz Bosnu i Srbiju i došli smo da vidimo ovaj skajvok i vrlo dobro, vrlo super”, kaže sagovornica.

Vidikovac na Kablaru tokom prvog meseca rada posetilo je više od 20.000 ljudi. Velika posećenost donela je značajan prihod od prodaje ulaznica i suvenira, ali i dodatni podsticaj razvoju seoskog turizma.

''Kao što smo najavljivali Vidikovac na Kablaru Skywalk je postao pravi motor razvoja cele planine Kablar kako na Vidikovcu tako i indirektno da kažemo preduzetnici koji prodaju stare zanate, prerađevine od voća i povrća, skoro 30 Kablaraca se zaposlilo na Vidikovcu i samim kažem objektima oko Vidikovca'', kaže Vojin Jakovljević, direktor Turističke organizacije Čačka.

Planinu Kablar, na dvadesetak kilometara od Čačka, i ranije su posećivali planinari, izletnici i ljubitelji prirode, ali je jedinstveni vidikovac dodatno probudio znatiželju i interesovanje za ovaj kraj.