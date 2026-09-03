Radna knjižica roditelja-negovatelja više nikad neće biti prazna! Ministarka Đurđević Stamenkovski: Od 1. oktobra počinjemo da ispravljamo nepravdu (video)
Radna knjižica roditelja negovatelja više neće biti prazna, poručuje ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Od 1. oktobra počinjemo da ispravljamo nepravdu prema ljudima koji su decenijama svoj život posvetili brizi o svojoj deci".
Ministarka je podsetila joj je majka koju je nedavno posetila, a koja dvadeset i kusur godina neguje svoje dete, pokazala svoju praznu radnu knjižicu.
"A iza nje mnogo rada koji nije bio vidljiv za sistem, mnogo truda, mnogo stresova, mnogo neprospavanih noći, a radna knjižica prazna. I od 1. oktobra to se menja. Radne knjižice tih ljudi više neće biti prazne, jer ne postoji naknada za roditeljsku ljubav, ali postoji obaveza države da te ljude vidi, zaštiti, zagrli, podrži i pomogne", navela je Milica Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Znajte da ćete u Ministarstvu koje je zaduženo i za podršku osobama sa invaliditetom i za socijalnu zaštitu uvek imati nekoga ko neće biti samo vaš sagovornik da vas sasluša, nego neko ko će se zajednički sa vama boriti da istrajemo i da ohrabrimo sve naše porodice, naše roditelje i našu decu".