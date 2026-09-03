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Radna knjižica roditelja negovatelja više neće biti prazna, poručuje ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Od 1. oktobra počinjemo da ispravljamo nepravdu prema ljudima koji su decenijama svoj život posvetili brizi o svojoj deci".

Ministarka je podsetila joj je majka koju je nedavno posetila, a koja dvadeset i kusur godina neguje svoje dete, pokazala svoju praznu radnu knjižicu.

"A iza nje mnogo rada koji nije bio vidljiv za sistem, mnogo truda, mnogo stresova, mnogo neprospavanih noći, a radna knjižica prazna. I od 1. oktobra to se menja. Radne knjižice tih ljudi više neće biti prazne, jer ne postoji naknada za roditeljsku ljubav, ali postoji obaveza države da te ljude vidi, zaštiti, zagrli, podrži i pomogne", navela je Milica Đurđević Stamenkovski i dodala: