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Na privremenom poligonu "Pešter" otpočela je aktivna faza združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026", koju u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije.

Vežbovne aktivnosti će se realizovati do početka oktobra, a u skladu sa scenariom i planiranom dinamikom, obuhvataju uvežbavanja i združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjima na Pešterskoj visoravni, zatim će jedinica iz sastava Kopnene vojske uvežbavati izvođenje borbenih dejstava i aktivnosti na maršu, a u završnom delu - jedinice vojne policije Vojske Srbije će na više lokacija realizovati uvežbavanja, gađanja i taktičke vežbe sa bojevim gađanjima.

Kako je objasnio zamenik komandanta Druge brigade kopnene vojske pukovnik Zoran Jovanović, Vojska Srbije ubrzano se oprema, razvija i jača, uz snažnu podršku vojnog vrha, ministra odbrane, Vlade i posebno vrhovnog komandanta Vojske Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, čineći značajne napore za unapređenje statusa i standarda njenih pripadnika, što će biti nastavljeno i ubuduće.

1/5 Vidi galeriju Združena taktička vežba sa bojevim gađanjima na Pešteru Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

"Sada smo u aktivnoj fazi prvog dela vežbe na poligonu „Pešter“ i izvodimo pripremne radnje i provere obučenosti sa potrebnim gađanjima, uvežbavanja taktičkih radnji i postupaka, sjedinjavanje i koordinaciju radnji naših pripadnika i novouvedenih robotizovanih sredstava. Želim da istaknem da nabavka novih borbenih sistema dolazi do izražaja kroz kontinuiranu obuku ljudstva i njihovo uvežbavanje za realizaciju složenih zadataka. Upravo će vežba „Pobednik 2026“ pokazati rezultate tog procesa, kao i sposobnosti pripadnika Vojske Srbije da u potpunosti iskoriste borbene mogućnosti savremene vojne tehnike", istakao je pukovnik Jovanović.

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenog i modernizovanog naoružanja i vojne opreme.

Centralne vežbovne aktivnosti su na privremenom poligonu „Pešter“ gde vežbajuće jedinice trenutno realizuju taktička uvežbavanja, vežbe i bojeva gađanja. Intenzivne aktivnosti na poligonu završavaju se u nedelju, 13. septembra, vežbom ojačane taktičke grupe u izvođenju napadne operacije.